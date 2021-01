Procon Pará realizou mais de 13 mil atendimentos em 2020

O Procon Pará realizou em 2020 mais de 13 mil atendimentos, entre ações recebidas na sede, em Belém, nos polos do interior e fiscalizações in loco em todo o Estado. Já as denúncias que viraram reclamações chegam a 760.

Problemas com o fornecimento de energia elétrica no Pará estão no topo da lista de reclamações: foram 3.202 atendimentos registrados, representando mais de 23% dos consumidores que reclamaram em 2020. Em segundo lugar estão as empresas de telefonia com 10,12%, com 1.401 registros. Em terceiro lugar estão os bancos, que juntos somaram 9,77% das reclamações, totalizando 708 atendimentos.

Pandemia

Por conta da pandemia da Covid-19, o Procon Pará realizou em 2020 diversas ações educativas e de fiscalização em parceria com demais órgãos que compõe a administração estadual, como a Polícia Civil, para averiguar a precificação de produtos como álcool em gel. Na ocasião, foram vistoriados estabelecimentos comerciais que vendiam o produto, além de máscaras cirúrgicas e luvas, com o objetivo de coibir o aumento do preço dos itens indispensáveis à segurança sanitária.

As atividades foram realizadas em parceria com a Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe), da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (Decor), e Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM).

“Em um ano cheio de desafios, diante do cenário de pandemia e com medidas de segurança sanitária mais rigorosas e redução de atendimentos presenciais, o Procon Pará não parou enquanto órgão de defesa do consumidor”, afirmou o diretor do Procon, Luiz Cavalcante.

“Por meio de nossas equipes de fiscalização, foram realizadas ações em centenas de estabelecimentos e diversas outras em parceria com secretarias e instituições, gerando um balanço positivo em 2020. Nosso compromisso, enquanto órgão, é dar continuidade à missão do Procon”, ressaltou.

Serviço:

O Procon está disponível para tirar dúvidas e receber denúncias pelo Disque 151 ou pelo e-mail atendeprocon01@procon.pa.gov.br. A sede da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor fica localizada na travessa Lomas Valentinas, n° 1.150, no bairro da Pedreira, em Belém.