Presidente Lula cobra Marina sobre licenças ambientais e exploração na Margem Equatorial

Durante uma reunião ministerial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, sobre os entraves na liberação de licenças ambientais para projetos de infraestrutura. A discussão ocorreu em meio a críticas de outros ministros que enfrentam dificuldades em realizar obras, devido ao que consideram excessos nas exigências ambientais. Com informações da CNN Brasil. Um dos pontos abordados pelo presidente foi a exploração de petróleo na Margem Equatorial, tema que tem gerado discordância entre Lula e Marina.

Além de Lula e Marina, estiveram presentes na reunião os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, da Casa Civil, Rui Costa, e o secretário-executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro.

Segundo informações da assessoria de comunicação do Ibama à CNN, a dificuldade na liberação das licenças se deve à greve dos servidores do órgão. O Ibama afirmou, em nota, que está acompanhando as negociações da paralisação, mas não estabeleceu um prazo para o seu fim.

"O Ibama está aberto ao diálogo e mantém canais de comunicação para esclarecer dúvidas e fornecer informações atualizadas sobre as negociações", informou o órgão ambiental.