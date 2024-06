'Nós vamos explorar', diz Lula sobre Margem Equatorial

Nesta sexta-feira (21/6), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista a uma rádio do Maranhão, afirmou que o Brasil não vai deixar de pesquisar a região chamada de Margem Equatorial, por constituir grande riqueza para o país. E declarou também que a Petrobras tem competência necessária para fazer tudo respeitando o meio ambiente.

"O Brasil não vai deixar de certificar. Porque, por enquanto, não é explorar. O que nós queremos é fazer um processo de medição pra gente saber se tem e qual a quantidade de riqueza que tem lá embaixo".

Elogio à Petrobras

Lula aproveitou para elogiar o trabalho desenvolvido pela Petrobras e assegurar que nenhum problema ambiental será causado: “A Petrobras é uma das empresas de maior competência tecnológica para explorar petróleo em águas profundas”, argumentou. E aproveitou para esclarecer que a distância da área que onde se especula haver petróleo fica a 575 quilômetros da margem do rio Amazonas.



“Quando você fala da Margem Equatorial, as pessoas pensam: ‘mas, é perto da [floresta] Amazônia’. É o seguinte: é a 575 km da margem do Amazonas. Ou seja, uma distância enorme e a gente vai ter que, primeiro, certificar como vai explorar e quais são os cuidados que devemos ter”, disse. Segundo o presidente, entretanto, a exploração de petróleo está em rota de colisão com a “modernidade” e o Brasil deveria investir na transição energética e no hidrogênio verde.

A Margem Equatorial compreende toda a faixa litorânea ao Norte do país. Tem esse nome por estar próxima da Linha de Equador. Ela começa na Guiana e se estende até o Rio Grande do Norte.

A porção brasileira é dividida em 5 bacias sedimentares, que juntas têm 42 blocos. São elas: Foz do Amazonas, localizada nos Estados do Amapá e do Pará; Pará-Maranhão, localizada no Pará e no Maranhão; Barreirinhas, localizada no Maranhão; Ceará, localizada no Piauí e Ceará; Potiguar, localizada no Rio Grande do Norte.