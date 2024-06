'O Brasil tem que ganhar dinheiro com esse petróleo', diz Lula sobre exploração na Margem Equatorial

Milhas

STJ decide que companhias aéreas podem impedir a venda de milhas obtidas em programas de fidelidade a terceiros.



Prazo

Hoje é o último dia para candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 pagarem os R$ 85 da taxa de inscrição.

"O Brasil tem que ganhar dinheiro com esse petróleo.”

Lula, presidente da República, ao defender novamente a exploração de petróleo na Margem Equatorial.



>PREFEITURA

MUDANÇA



O fim do prazo para desincompatibilização de gestores públicos para as eleições deste ano e o desembarque do PSB da base de apoio do governo Edmilson provocaram mudanças na gestão municipal e ontem tomaram posse os novos secretários municipais de Finanças e de Turismo. O advogado pós-graduado em Direito Público e servidor municipal de carreira Mauro Gaia será o titular da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). Na Secretaria Municipal de Turismo de Belém (Belemtur), a bacharel em Turismo e pós-graduada em Gestão de Turismo Ambiental Júlia Gorayeb assumirá a pasta no lugar de Inês Silveira, que estava acumulando os cargos de gestora do Turismo e da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel). Júlia Gorayeb era responsável pela Diretoria de Cerimonial e Relações Públicas, ligada à Coordenadoria de Comunicação Social (Comus), cargo que passa a ser ocupado pelo jornalista especializado em Cerimonial Público e Privado, Iran Souza.



>EDUCAÇÃO

CONTA



O Sistema Informatizado de Auditoria em Programas de Educação do Tribunal de Contas da União (TCU) analisou os dados do Plano Nacional de Educação referentes a agosto de 2022 a março de 2024. O relatório concluiu que os nove Estados fiscalizados mantinham conta corrente única vinculada ao Fundeb com a titularidade em desacordo com a lei. O Pará é um deles. O Tribunal já deu ciência ao Ministério da Educação (MEC) e cobrou providências.



TRANSPORTE



O senador Beto Faro (PT-PA) se reuniu ontem com o ministro da Educação, Camilo Santana, para tratar de obras e projetos voltados para o fortalecimento da educação nos 144 municípios do Pará. Na pauta, o transporte escolar, um dos maiores desafios da educação ribeirinha. “É custoso e difícil fazer o transporte escolar, dos alunos e professores, e fazer a merenda chegar nas escolas ribeirinhas”, afirmou o senador.



>FOME

COMBATE



O governador Helder Barbalho assinou, ontem, o Acordo de Cooperação Técnica junto ao Instituto Pacto Contra a Fome para desenvolver ações para o fortalecimento do combate à fome e à insegurança alimentar e nutricional no Pará. O evento reuniu gestores municipais e membros do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Conseans). O acordo prevê a união de esforços para a implantação do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, além da construção de uma agenda que paute a segurança alimentar e os sistemas alimentares durante a COP 30.



>INDÚSTRIA

INOVAÇÃO



O Programa Desenvolver, criado pela Vale para atrair talentos que queiram colaborar com soluções inovadoras para a indústria da mineração, recebeu quase 300 inscrições de todo o Brasil, sendo o Pará o segundo Estado com o maior número de inscrições. Os projetos desenvolvidos pelos participantes agora serão aprimorados até o dia 5 de agosto, passarão por avaliação e os três melhores receberão prêmios equivalentes a até R$ 7 mil, além de um curso de capacitação, passagens e hospedagem para participarem de uma visita técnica e do evento de encerramento do programa, que acontecerá em Belo Horizonte (MG), quando os selecionados farão a apresentação dos trabalhos.



>TURISMO

RECURSOS



O governo do Pará e o Ministério do Turismo realizaram rodadas de negócios na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) para garantir investimento no setor hoteleiro do Pará. O aporte financeiro será feito por meio de bancos públicos federais e estaduais que ofereceram linhas de crédito com juros abaixo do praticado no mercado e também do Fungetur, fundo especial de financiamento vinculado ao Ministério do Turismo.



>PÂNICO

FAKE



O debate sobre o fim da saidinha de presos em datas festivas gerou uma nova fake news que tem sido distribuída em larga escala por meio de aplicativos de mensagens. Para gerar pânico, a fake news é de que 50 mil presos seriam colocados nas ruas, causando caos às cidades. O material distribuído “informa” que como essa será a última saidinha, os presos não voltarão para as casas penais. Muita gente de boa-fé tem compartilhado o falso alerta que pede que as pessoas evitem sair de casa nesta semana.

EM POUCAS LINHAS

- Até o dia 23 deste mês o Teatro Waldemar Henrique recebe apresentações dos Pássaros Juninos e Cordões de Pássaros e de Bichos, dentro do Arraial de Todos os Santos 2024. Os 17 grupos da programação foram selecionados pelo edital 2024.



- O Departamento de Trânsito do Estado do Pará iniciou ontem a instalação de seis conjuntos de semáforos nas obras de readequação na rotatória do 40 Horas, em Ananindeua.



- Os semáforos são instalados nos dois sentidos da avenida Independência com a avenida Hélio Gueiros, e também no cruzamento da rua dos Trabalhadores (via de acesso à Arterial 18). Os equipamentos ainda passarão por instalação elétrica e testes de segurança para entrarem em operação nos próximos dias.



- Representantes de sindicatos de médicos de todo o Brasil se reúnem em Belém, nos dias 28 e 29 de junho, na sede do Sindicato dos Médicos do Pará, para o Congresso Acadêmico Sindical da Federação Médica Brasileira.



- Na pauta, temas como direito médico e bioética, formação profissional e participação sindical.



- Belém recebeu 21.127 doses para a etapa inicial da vacinação contra a dengue, que começa hoje para o público entre 10 e 14 anos. Na capital a meta é vacinar 84,5 mil crianças e adolescentes nessa faixa etária.



- A Confederação da Indústria divulga hoje sondagem sobre tendência da atividade industrial e as expectativas dos empresários na indústria extrativa e de transformação.



- A prefeitura de Belém e a Ciclus Amazônia anunciaram ação de educação ambiental dentro da operação com foco no verão. Os trabalhos já começaram pelas praias do distrito de Outeiro e incluem conversas com comerciantes, barraqueiros e veranistas sobre o descarte correto de lixo.