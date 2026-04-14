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Economia

Presidente Lula afirma que as 'BETs assaltam a população'

"As pessoas gastam R$ 300, R$ 400 por mês com internet, com um monte de coisa que tem que contratar, as pessoas gastam dinheiro com mercado livre, e agora tem as bets para assaltar o povo", afirmou

Estadão Conteúdo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), admitiu que o programa Desenrola Brasil, iniciativa do governo federal para renegociar dívidas de pessoas físicas, não atendeu a todas as necessidades da população e que precisa de aprimoramento. Na ocasião, o petista atribuiu parte do endividamento no Brasil às bets. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum.

Lula disse que os brasileiros hoje têm mais gastos do que antigamente. Em seguida, o presidente acusou as bets, plataformas online de apostas, de assaltarem a população. "A massa salarial cresceu, mas também a necessidade de consumo do povo cresceu. Tem coisas que estamos fazendo investimento hoje e que a gente não fazia", declarou.

O presidente continuou: "As pessoas gastam R$ 300, R$ 400 por mês com internet, com um monte de coisa que tem que contratar, as pessoas gastam dinheiro com mercado livre, e agora tem as bets para assaltar o povo."

"Nós que brigamos a vida inteira contra cassino, eu pelo menos como cristão, agora o cassino está dentro da sua casa, dentro da sua sala, no celular do seu pai, no celular do seu avô, no celular da sua avó. Ou seja, induzindo as pessoas a fazerem apostas que não deveriam acontecer", acrescentou.

Segundo ele, o governo está preparando um novo programa para resolver dívidas e citou o programa Desenrola, de 2024. "O Desenrola não atendeu todas as necessidades. Mas nós agora queremos aperfeiçoar o programa para que a gente possa amenizar", disse.

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