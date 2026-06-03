Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Exportações brasileiras para os EUA caem 14% em maio; para a China, crescem 9,5%

Comércio exterior do país em maio de 2026 revela queda das exportações para EUA e Argentina, e alta para China e União Europeia, com saldos mistos

Estadão Conteúdo
fonte

O resultado é o mais baixo para meses de janeiro desde 2022, quando a balança comercial tinha registrado déficit de US$ 59,1 milhões (Foto: Sedeme / Arquivo)

As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram 14,0% em maio de 2026 (somando US$ 3,090 bilhões no mês, ante US$ 3,595 bilhões em maio de 2025).

Pelo lado das importações, houve diminuição de 11,0% nas compras vindas dos EUA em maio (totalizando US$ 3,211 bilhões, ante US$ 3,610 bilhões em igual mês do ano passado). Assim, a balança comercial com os EUA resultou num déficit de US$ 121 milhões em maio.

No acumulado de janeiro a maio de 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações para os Estados Unidos caíram 16,0% e atingiram US$ 14,012 bilhões. As importações caíram 12,6% e totalizaram US$ 15,478 bilhões. Dessa forma, neste período, a balança comercial para este país apresentou déficit de US$ 1,47 bilhão.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 3, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

China

As exportações de produtos brasileiros para a China cresceram 9,5% em maio de 2026 (somando US$ 10,497 bilhões no mês, ante US$ 9,591 bilhões em maio de 2025).

Pelo lado das importações, houve crescimento de 24,2% nas compras vindas da China em maio (totalizando US$ 6,799 bilhões, ante US$ 5,475 bilhões em igual mês do ano passado). Com isso, o Brasil teve superávit de US$ 3,70 bilhões com o país asiático no quinto mês deste ano.

No período de janeiro a maio de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para China cresceram 21,8% e atingiram US$ 43,263 bilhões. As importações cresceram 4,1% e totalizaram US$ 30,759 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial com a China apresentou superávit de US$ 15,50 bilhões.

União Europeia

As exportações de produtos brasileiros para a União Europeia cresceram 8,8% em maio deste ano em relação ao mesmo mês de 2025 e somaram US$ 4,908 bilhões, ante US$ 4,510 bilhões. As compras caíram 6,9% (somando US$ 4,010 bilhões, ante US$ 4,306 bilhões no mesmo mês do ano passado). A balança comercial com este bloco resultou num superávit de US$ 898 milhões em maio.

No período acumulado de janeiro a maio de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as exportações para a União Europeia cresceram 6,7% e atingiram US$ 21,814 bilhões. As importações caíram 3,4% e totalizaram US$ 19,555 bilhões.

Consequentemente, no acumulado do ano, a balança comercial com este bloco comercial apresentou superávit de US$ 2,26 bilhões.

Argentina

No caso da Argentina, as exportações caíram 21,7% e somaram US$ 1,326 bilhão. As importações cresceram 2,8% e totalizaram US$ 1,194 bilhão. Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 132 milhões.

Nos primeiros cinco meses do ano, as vendas para a Argentina caíram 19,6% e atingiram US$ 6,028 bilhões. As importações cresceram 0,9% e chegaram a US$ 5,116 bilhões. Com isto, neste período, a balança comercial para este país apresentou saldo positivo de US$ 912 milhões.

A Argentina e a UE, ao lado da China e dos Estados Unidos, são os principais parceiros comerciais do Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BALANÇA COMERCIAL/MAIO/DESTINOS
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Exportações brasileiras para os EUA caem 14% em maio; para a China, crescem 9,5%

Comércio exterior do país em maio de 2026 revela queda das exportações para EUA e Argentina, e alta para China e União Europeia, com saldos mistos

03.06.26 17h17

Parceria e progresso

Sicredi e Abrasel firmam parceria para fortalecer setor de bares e restaurantes no Pará

Acordo amplia acesso a crédito, soluções de gestão e benefícios para empresários da alimentação fora do lar, segmento que movimenta emprego e renda no estado

03.06.26 16h21

PROPOSTA DO GOVERNO TRUMP

Tarifa de 25% pode atingir mais da metade do valor total exportado pela indústria paraense aos EUA

Fiepa ressalta que é cedo para estimar com precisão o impacto econômico para o Pará, mas avalia que mais da metade do valor total das exportações paraenses aos Estados Unidos permanece sujeito à alteração tributária

03.06.26 12h00

PESQUISA

Produção industrial brasileira avança 0,7% em abril, afirma IBGE

O resultado veio acima da mediana das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,5%. O intervalo das estimativas ia desde uma queda de 0,4% a um aumento de 0,9%

03.06.26 9h52

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

oportunidade

Museu Goeldi abre inscrições para vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.561

As oportunidades são para estudantes de gradução e pós-graduação

02.06.26 10h20

PROFESSORES

Governo do Pará anuncia nova etapa de pagamento do Fundef para mais de 27 mil profissionais

Serão pagos R$ 597,9 milhões diretamente aos beneficiários, na forma de abono

29.05.26 17h25

Cooperação

Governo do Pará e Petrobras preveem capacitar 30 mil pessoas para cadeia de petróleo e gás

Investimentos previstos ultrapassam R$ 83,6 milhões para ações de qualificação profissional no Pará

27.05.26 12h38

trabalho

Comissão da Câmara aprova PEC do fim da 6x1 que reduz jornada para 40 horas

A votação em plenário tem previsão ainda para esta quarta-feira

27.05.26 16h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda