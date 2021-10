Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor abre inscrições no Pará

A partir da próxima segunda-feira (25) até o dia 7 de fevereiro de 2022, estarão abertas as inscrições para a 11ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, destinado para gestores municipais que tenham implementado projetos de inovação e de incentivo aos pequenos empreendedores. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site do Sebrae (pa.sebrae.com.br).

O Prêmio Prefeito Empreendedor é um prêmio nacional de reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que tenham desenvolvido projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública.

Nessa edição, o prêmio está organizado nas categorias Desburocratização, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Marketing Território e Setores Econômicos, Inovação e Sustentabilidade, Governança Regional e Cooperação Intermunicipal e Cidade Empreendedora.

Cada município pode inscrever até dois projetos, em duas categorias diferentes, ou submeter a mesma iniciativa em duas categorias diferentes. Depois da inscrição feita, a tramitação dos projetos passa a ser controlada por protocolo eletrônico, gerado pelo próprio sistema de inscrições, dispensando o envio da versão impressa do projeto ao Sebrae.