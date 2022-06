Prefeitura de Santarém divulga resultado definitivo do concurso público; confira

Foi divulgado no final da tarde da sexta-feira ,24, o resultado definitivo do concurso público da prefeitura de Santarém. As vagas 551 vagas ofertadas são destinadas ao provimento efetivo dos cargos do executivo municipal de nível médio e superior. O concurso foi organizado pelo Instituto Vicente Nelson.

Após a divulgação do resultado, o próximo passo será a homologação e posteriormente o cronograma do chamamento do concurso. A homologação do resultado deve acontecer nos próximos dias pelos canais oficiais da Prefeitura e pela imprensa em geral, conforme informou a prefeitura.



“O candidato deve estar atento à divulgação, pois juntos estaremos informando as orientações de como proceder para entrega de documentos para a tomada de posse”, explicou Alberto Portela, presidente da Comissão Organizadora do Concurso.

Segundo a Prefeitura de Santarém, com relação aos contratados, os profissionais deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 30 e 40 horas, e serão beneficiados com vencimento base mensal no valor de R$ 1.100,00.

Há 13 anos nenhum concurso público era realizado pela prefeitura de Santarém. Confira o resultado definitivo aqui.