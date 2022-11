Prefeitura de Parauapebas paga 13° salário no próximo dia 17

A Prefeitura de Parauapebas informou que o pagamento do 13° salário do funcionalismo público municipal será pago no próximo dia 17 de dezembro. Logo em seguida, também será efetuado o pagamento antecipado do salário de dezembro.

De acordo com o município, o pagamento do salário dos servidores municipais começará, a partir de agora, a ser efetuado sempre no dia 30 de cada mês, ficando a exceção para dezembro.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)