Prefeitura de Breu Branco abre edital para 277 vagas

A Prefeitura de Breu Branco, município do Sudeste Paraense, da microrregião de Tucuruí, abriu processo para preencher 277 vagas por tempo indeterminado e formar cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior para lotação na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria de Saúde.

As vagas serão para cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Segurança Patrimonial, Professor de Educação Infantil/Creche/Magistério, Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental/Magistério, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Inglês, Professor de Português, Professor de Matemática, Professor Coordenação Pedagógica.

Do total de vagas abertas, 5% serão reservadas para os candidatos com deficiência cujas atribuições do cargo sejam compatíveis com a sua deficiência.

As contratações temporárias terão o prazo contratual máximo de doze meses, podendo ser prorrogável por igual período.

