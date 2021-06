Prefeitura de Benevides e Sebrae assinam programa Cidade Empreendedora

Benevides é o primeiro município paraense a participar, neste ano, do programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae Pará). O lançamento ocorreu na manhã desta terça-feira, 8, no Ginásio Municipal de Benevides, e reuniu empreendedores que participaram da cerimônia de inauguração na cidade.

De acordo com o Sebrae, o programa é organizado em eixos de atuação, contemplando temáticas que influenciam o desenvolvimento dos municípios. O planejamento consiste na implementação de 38 soluções, em 18 meses de trabalho.

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, reforçou a importância de firmar a parceria no município, que, segundo ele, tem um dos melhores potenciais econômicos e industriais da Região Metropolitana de Belém (RMB). “Benevides está muito bem localizado e tem grandes empresas e muitos pequenos negócios, que fazem rodar a economia local e serão ainda mais fortalecidos com essa parceria”.

O diretor também destacou outros potenciais da cidade. “Conheço Benevides, sei de como o município é rico em recursos e potenciais naturais, e isso é bom para todos”, ressaltou. “Parabéns à Prefeita Luziane e a todos os empreendedores de Benevides”, discursou.

A prefeita de Benevides, Luziane Solon, afirmou que o cenário da pandemia obriga as gestões públicas a organizarem ainda mais as ações econômicas e “o apoio do Sebrae é fundamental nesse processo”. “O desenvolvimento econômico é um dos focos do nosso município. Benevides tem muitos microempreendedores e, agora, nesta parceria, poderemos formalizar outros que também são grandes potências e contribuem com a geração de empregos. Essa parceria com o Sebrae vem somar, para que o desenvolvimento seja ainda melhor e que Benevides seja a melhor cidade para se empreender no estado do Pará”, pontuou a chefe do executivo municipal.

Além de Benevides, já aderiram ao programa Cidade Empreendedora as prefeituras de Breves, Marituba, Abaetetuba, Barcarena, Dom Eliseu, Ulianópolis, São Miguel do Guamá, Castanhal, Mãe do Rio, Cametá e Paragominas- que está no segundo ciclo do programa, tendo participado desde o início no estado, em 2019.

O lançamento nos demais municípios deve ocorrer ainda neste mês. No dia 16 de junho, será a vez do município de Marituba assinar o contrato com o Sebrae. Entre as novidades desta edição, estão a ampliação do tempo de duração em seis meses e do número de soluções, que passou de 32 para 38.

Além do Programa Cidade Empreendedora, o município de Benevides também tem a “Sala do Empreendedor”, um ponto de orientação e apoio para empreendedores do município.

Cidade Empreendedora

O Cidade Empreendedora foi criado pelo Sebrae para a apoiar a transformação econômica dos municípios por meio da implementação de um conjunto de ações estratégicas voltadas para a melhoria do ambiente de negócios, promovendo e fortalecendo as micro e pequenas empresas, e consequentemente, gerando renda e empregos para as cidades.

Em 2021, o programa foi expandido para mais municípios brasileiros, com expectativa de que ele chegue a 1.150 cidades, de forma adaptada de acordo com o perfil, vocação e interesse de cada localidade. Nos últimos anos, ele foi aplicado em 510 munícipios brasileiros.