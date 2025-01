Prefeitura de Belém divulga data para pagamento do funcionalismo municipal

A Prefeitura de Belém (PMB), por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), informa que o pagamento da folha salarial dos servidores públicos municipais, referente ao mês de janeiro, ocorrerá nesta sexta-feira, 31/01.

Segundo a gestão municipal, o pagamento “dentro do mês reflete o bom andamento da implantação da nova gestão, mesmo com as alterações nos quadros funcionais das secretarias, visando dar maior eficiência na prestação dos serviços públicos à população de Belém”.

Está previsto na reforma administrativa que a Semad será transformada na Secretaria Estratégica de Governo (Segov). A reforma foi aprovada na terça-feira (28/01), pela Câmara Municipal de Belém (CMB). O texto prevê uma economia de R$ 35 milhões a cada ano. A aprovação ocorreu em sessão extraordinária realizada no auditório João Batista, da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

Entre as medidas, estão a redução de 600 cargos comissionados, que passaram de 2.800 para 2.200, e a reestruturação de secretarias, com a diminuição de unidades orçamentárias de 36 para 32.