Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

A Prefeitura de Belém abriu 426 vagas no Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025 para a contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial, nos dias 13 e 14 de agosto.

O edital, com todas as informações, está disponíveis no Diário Oficial do Município de Belém e no site oficial da seleção, ele prevê o preenchimento de 426 vagas distribuídas entre diferentes áreas e perfis profissionais.

De acordo com a PMB, o novo PSS da Saúde vai recompor equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), Equipes Multiprofissionais (E-Multi), do programa Consultório na Rua (CNAR) e de Odontologia com especialidades.

"O edital atende a uma necessidade de excepcional interesse público, fortalece a saúde no município e alcança quase 100% de cobertura do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) na rede municipal de saúde", informa a prefeitura de Belém.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo terá três fases: inscrição; análise documental e curricular; e entrevista. Todas as fases são de caráter classificatório e eliminatório.

Ainda, segundo o edital, os candidatos que concorrerem às vagas da Estratégia Saúde da Família (ESF) deverão se inscrever conforme a lotação desejada, não sendo permitida alteração após a inscrição. Já os candidatos das Equipes E-Multi, do Consultório na Rua e os odontólogos com especialização poderão ser alocados de acordo com a necessidade e conveniência da Sesma.

O edital observa que cada candidato poderá se inscrever para apenas uma função. Caso haja múltiplas inscrições, será considerada válida apenas a última realizada.

Serviço:

Inscrições gratuitas para o novo PSS da Saúde

Período: 13/08/2025 a 14/08/2025 (até às 23h59)

Onde se inscrever: pss.belem.pa.gov.br

Quem pode se inscrever: profissionais da saúde de níveis médio, técnico e superior

Veja o cronograma:

Publicação do edital: 12/08/2025

Inscrições: 13/08/2025 e 14/08/2025

Resultado preliminar das inscrições: 18/08/2025

Recursos contra o resultado preliminar: 19/08/2025

Análise dos recursos: 20 a 22/08/2025

Resultado definitivo das inscrições: 25/08/2025

Análise documental e curricular: 26/08 a 01/09/2025

Resultado preliminar da segunda fase: 02/09/2025

Recursos contra o resultado preliminar da segunda fase: 03/09/2025

Análise dos recursos: 04 a 07/09/2025

Resultado definitivo da segunda fase e locais de entrevista: 08/09/2025

Entrevistas: 09 a 12/09/2025

Resultado final e homologação: 16/09/2025.