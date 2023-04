Prefeitura de Belém antecipa 40% do 13º salário aos servidores até o dia 14

A Prefeitura de Belém vai antecipar 40% da gratificação natalina (décimo terceiro salário) para 29.604 mil servidores ativos, inativos e pensionistas do município até o dia 14 de abril, com recurso total de R$ 52.828.442. O decreto que estabelece o pagamento da gratificação foi publicado no Diário Oficial do Município de Belém (DOM) no dia 30 de março de 2023.

Como explica a titular da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Jurandir Novaes, a antecipação de 40% do 13º salário faz parte de um trabalho desenvolvido pela gestão municipal, como forma de valorizar o servidor público, além de ressaltar a responsabilidade fiscal da Prefeitura de Belém.

“Adiantar o décimo terceiro salário nesse momento mostra os princípios de valorização que a Prefeitura de Belém tem com o servidor. A Prefeitura se organizou e garantiu esse direito. Isso mostra também a nossa responsabilidade fiscal, de gerenciar o recurso de uma forma que possamos fazer isso”, explica a secretária.

PMB havia feito antecipação nos dois anos anteriores

De acordo com Jurandir Novaes, os 40% do 13º salário serão pagos até o dia 14 de abril e os outros 60% na folha do mês de dezembro deste ano. “Fizemos isso em 2021 e 2022, mantendo essa regularidade de antecipar o décimo terceiro no mês de abril e pagando o restante no mês de dezembro”, comentou.

Segundo a PMB, Belém é uma das poucas capitais que antecipam a gratificação natalina no primeiro semestre. Wanda dos Santos, de 68 anos, que atua há 30 anos na Prefeitura de Belém, afirma que a antecipação ajuda no planejamento para o primeiro semestre.

“Essa parte do nosso dinheiro ajuda para quem está com uma necessidade extra, como reforma da casa, compra de aparelhos, até porque no final do ano algumas coisas ficam mais caras”, afirma Wanda.