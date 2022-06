Prefeitura de Belém abre cursos gratuitos de informática, Excel e hidratação e escova de cabelo

A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, está ofertando cursos gratuitos de “Informática Básica”, “Excel” e “Básico de Hidratação e Escova”. As inscrições abriram nesta sexta-feira (17) e seguem até a próxima terça-feira (21).

Como se inscrever?

Para participar, é necessário preencher a ficha de pré-inscrição (on line) disponível no site do Banco do Povo de Belém. Em seguida, o interessado deve comparecer pessoalmente à sede do Banco - situada na Av. Nazaré, 669, esquina com a Tv Quintino Bocaiúva, bairro de Nazaré - até às 13h do dia 21/06, munido dos originais e cópias do documento de identificação (RG) com foto; do CPF; e do comprovante de residência na cidade de Belém para concluir a inscrição.

Qual o número de vagas?

Informática Básica

Serão ofertadas 40 vagas para Informática Básica, divididas em duas turmas - com 20 vagas cada. Para participar, é preciso ter idade mínima de 16 anos e escolaridade mínima a partir do 6º ano do Ensino Fundamental.

O aluno pode optar pelo turno da manhã, com aulas das 8h às 12h, ou pelo turno da tarde, com aulas das 14 às 18h. O curso possui carga horária de 160 horas. As aulas acontecerão no período de 27 de junho a 22 de agosto de 2022, com aulas de segunda a sexta-feira, no Centro de Educação Profissional Papaleo (C.E.P Papaleo), do Senac, situado na Rua Aristides Lobo, 1.058, esquina com a Tv Benjamin Constant, bairro do Reduto.

Excel

Outras 40 vagas serão disponibilizadas para os cursos de Excel, com 20 vagas em cada uma das duas turmas. O requisito para participar é ter idade mínima de 14 anos; escolaridade mínima dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano) incompleto; e ter conhecimento em Informática.

Os alunos podem optar pela turma que fará o curso no período de 27 de junho a 20 de julho de 2022, no turno da tarde, das 14h às 18h; ou pela turma do período de 27 de junho a 28 de julho, no turno da noite, das 18h30 às 21h30. O curso possui carga horária de 60 horas, com aulas de segunda à quinta-feira, no C.E.P Papaleo.

Escova e Hidratação

Já o curso Básico de Escova e Hidratação está com uma turma aberta com 15 vagas para o período de 11 de julho a 22 de julho, com carga horária de 40 horas. O pré-requisito é ter idade mínima de 18 anos e, de preferência, possuir conhecimentos básicos em serviços de cabelo.

As qulas serão realizadas de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h30, no Centro de Educação Profissional Belém, do Senac (C.E.P Belém), que fica na Rua Serzedelo Corrêa, 280, entre Avenida Braz de Aguiar e Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Batista Campos.

Certificados

Os cursos foram contratados junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que emitirá os certificados de conclusão.

Essas serão as primeiras turmas que a Prefeitura de Belém oferecerá gratuitamente à população através do termo de cooperação firmado entre o Banco do Povo de Belém e o Senac. Até 2023, serão ofertadas 1.155 vagas distribuídas em 26 cursos das áreas de informática, marketing digital, comércio e gestão, beleza, moda e gastronomia. As próximas turmas serão abertas ao longo dos próximos meses.