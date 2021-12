Prefeitura de Belém concede abono de até R$ 9 mil para profissionais de educação

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciou nesta segunda-feira, 6, a concessão de abono salarial aos trabalhadores de educação lotados na Secretaria Municipal de Educação (Semec). O benefício é resultante de receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), cujo saldo será distribuído à categoria, conforme permite a Lei 14/2020, a Lei do Fundeb, e será pago sem prejuízo do décimo terceiro salário. As informações são da Agência Belém.

Os profissionais de educação municipal concursados e temporários, entre professores merendeiras, porteiros e outros que atuam na rede de ensino municipal receberão de forma proporcional o benefício. Para quem está na rede desde o início deste ano o valor previsto a ser repassado é de R$ 9 mil. Servidores da educação que ingressaram na rede depois do início do ano receberão o valor proporcional ao tempo de serviço prestado em 2021.

Ou seja: quem trabalhou o ano todo receberá o valor cheio, o equivalente a 12/12; e quem trabalhou, por exemplo, a metade do ano, terá direito a 50% do valor ou 6/12. O cálculo é similar ao feito para o pagamento do décimo terceiro salário.

“Apesar da crise financeira no município e da pandemia, que exigiu investimentos adicionais, e abandono de anos, nós aplicaremos os 25% obrigatórios na educação, conforme determina a Constituição Federal. Estamos investindo para garantir a qualidade da educação municipal. São reformas em 77 escolas e mais seis escolas que vão ser iniciadas neste mês de dezembro. Portanto, serão 83 escolas para garantir o funcionamento digno do sistema educacional municipal”, destaca Edmilson Rodrigues.

O abono dado pela Prefeitura de Belém e as propostas de reajuste salarial e no vale alimentação para o ano de 2022, apresentados na mesa de negociação permanente, fazem parte da política anunciada pela atual gestão de valorização do funcionalismo para reverter o quadro de desprezo que vigorou nos últimos 16 anos. A partir de 2022, será dado um reajuste de 9,33% na remuneração – 5% + abono de R$100 em janeiro; 4,13% + abono de R$100 em outubro – aos servidores que recebem até R$1.200 de salário-base e um aumento de 37% no vale-alimentação. Os 2.329 servidores que hoje não recebem vale-alimentação, bem como os ACS e ACE, começam a receber o benefício em outubro do ano que vem. É o maior percentual de reajuste apresentado pela Prefeitura levando em consideração as últimas quatro gestões.