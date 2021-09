Preços das hortaliças, legumes e verduras superam a inflação

Alguns dos produtos hortis (hortaliças, verduras e legumes) comercializados nos supermercados e feiras livres de Belém tiveram reajustes de preço maiores que a inflação estimada para o período, de acordo com o balanço do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico (Dieese/PA), que analisa a trajetória dos preços na Capital.

De acordo com a pesquisa, nos últimos 12 meses, a maioria dos produtos analisados tiveram altas superiores à inflação calculada de 10,42% (INPC/IBGE) para o período. Os maiores reajustes foram registrados nos seguintes alimentos: kg do Repolho (+45,42%); kg da Abóbora (+28,08%); kg da Beterraba (+21,41%); kg da Batata doce branca (+19,56%); kg da Cenoura (+10,59%) .

Durante o período, foi registrado uma queda nos preços dos seguintes hortis: kg da Cebola (-37,17%); kg do Pepino (-9,07%); maço do Cariru (- 7,48%); kg do Chuchu (-3,3%).

Variação no ano de 2021

Nos primeiros oito meses deste ano (Jan-Ago/2021), a maioria dos produtos hortis tiveram altas expressivas e superiores à inflação calculada de 5,94% (INPC/IBGE) para o período. Os maiores reajustes foram aplicados nos seguintes produtos: kg da Abóbora (+23,84%); kg da Batata doce branca (+9,55%); maço da Cebolinha (+7,45%); kg do Quiabo (+ 6,45%); kg do Chuchu (+6,34%); kg do Pimentão verde (+ 6,07%); maço do Cheiro verde (+6,06%); maço da Chicória (+6%).

Também foram registrados recuos nos preços dos seguintes produtos: kg da Batata lavada (-21,01%; kg da Cenoura (-12,78%); kg da Cebola (-Batata lavada kg com recuo de 21,01%) e maço do Cariru (-1%).

Variação no mês de Agosto de 2021

Segundo o relatório, no mês passado (Ago/2021), a maioria dos produtos continuaram apresentando altas expressivas nos preços, com destaque para o kg da Cenoura (+10,25%); kg do Pimentão verde (+ 10,19%); kg da Batata doce branca (+ 5,65%); kg do Repolho (+4,47%); kg da Batata lavada (+3,32%); maço da Couve (+2,86%); kg da Abóbora (+ 2,19%); kg do Pepino (+1,22%); kg de Chuchu (+1,15%); kg do Maxixe (+1,07%) e maço da Alfavaca (+1,02%).

A pesquisa também aponta que no mês passado houve uma queda nos preços do kg da Cebola (-9,09%); maço do Jambu (-1,2%) e maço da Salsa e Feijão verde, ambos com quedas de 1,49%.