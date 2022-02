Preço dos ovos de galinha superam a inflação e ficam quase 30% mais caros em um ano, em Belém

Os ovos de galinha comercializados em Belém registraram aumentos superiores à inflação do último ano, calculada em 10%. Segundo o relatório do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), divulgado nesta terça-feira (8), o alimento ficou cerca de 30% mais caro nos últimos 12 meses.

VEJA MAIS

Uma das marcas analisadas pelo Departamento registrou um aumento de quase R$ 3 no período. Para o atleta Fellype Souza, que costuma consumir ao menos 3 dúzias de ovos de galinha por semana, o aumento é significativo para ele, que tem o hábito de consumir diariamente o alimento. Ele destaca que por ser rico em proteínas, é um alimento que costuma utilizar para manter a dieta equilibrada, mas principalmente para economizar no consumo das carnes vermelhas.

“O ovo é uma das proteínas que eu mais consumo, principalmente porque não tem como manter a dieta baseada só em carne e frango, senão fica muito caro. Por outro lado, eu preciso consumir mais ovos, e com estes aumentos, até o que era para ser uma opção mais barata, acaba sendo inevitável não pesar no bolso.”

O Dieese aponta que os constantes reajustes nos demais itens da cesta básica contribuem como principal fator para a elevação nos preços da dúzia dos ovos de galinha. Atualmente, os gastos com a alimentação básica custam R$ 564, o que compromete quase metade do atual salário mínimo de R$ 1.212 (em vigor desde 1° de janeiro deste ano).

Variação de preços

O estudo do Dieese analisou a trajetória dos preços da dúzia de ovos das marcas Gaasa e Cami Top comercializadas nos supermercados da Capital durante os últimos 12 meses. Em janeiro de 2021, a dúzia de ovos da marca Cami Top era vendida em média a R$ 7,75; em dezembro do mesmo ano chegou a custar R$ 10,22; e em janeiro deste ano manteve o valor de R$ 10,22, registrando uma variação de quase 32% no período.

Já a dúzia de ovos da marca Gaasa era vendida a R$ 7,46 em janeiro de 2021; encerrou o ano no valor de R$ 8,74; e em janeiro deste ano manteve o preço médio de R$ 8,74, registrando um aumento de 17,16% em um ano.

​*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política