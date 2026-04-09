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Economia

Preço do trigo sobe em abril e encarece pão e massas no Pará

Reajuste é motivado pela alta dos combustíveis e nova incidência de impostos federais sobre a importação do cereal

Gabriel da Mota
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Imagem ilustrativa (Carmem Helena / O Liberal)

Consumidores do Pará e de outros estados da região Norte devem preparar o bolso para a alta no preço do trigo e de seus derivados neste mês de abril. O reajuste, que impacta diretamente itens básicos como pão francês, massas e biscoitos, é reflexo da instabilidade geopolítica global e do aumento nos custos operacionais e tributários da indústria regional.

A elevação nos preços é impulsionada, principalmente, pelo aumento dos custos logísticos. A alta no valor dos combustíveis elevou o preço dos fretes para o transporte da matéria-prima até a região Norte. Além disso, a necessidade de importar trigos com maior teor de proteína para atender aos padrões de qualidade exigidos pelo mercado tornou a produção mais dispendiosa.

Outro fator determinante para o aumento é a mudança na carga tributária. Desde 1º de abril de 2026, passou a incidir Pis/Cofins sobre a importação do cereal, o que elevou os custos de aquisição pelas indústrias moageiras. Embora a Argentina continue sendo o principal fornecedor, a limitação na qualidade das safras vizinhas obriga a complementação com grãos de outros países, que possuem custos superiores.

“Há limitações na qualidade disponível, exigindo complementação com trigos de padrão superior e maior custo. Adicionalmente, a partir de 1º de abril de 2026, passou a incidir Pis/Cofins sobre a importação, elevando ainda mais os custos. Diante desse cenário, os repasses de preço tornam-se inevitáveis para garantir o fornecimento com o padrão exigido”, explicou o presidente do Sindicato das Indústrias do Trigo nos Estados do Pará, Maranhão, Amazonas e Amapá (Sinditrigo), Rui Brandão.

Alimentos que serão atingidos pelo reajuste

O setor industrial monitora os desdobramentos dos conflitos internacionais entre Estados Unidos, Israel e Irã. Mesmo com tréguas momentâneas, a instabilidade compromete a oferta global de produtos essenciais e mantém a pressão sobre as cadeias produtivas no Brasil. A estimativa é de que praticamente todos os produtos que utilizam o trigo como base sofram alterações nas prateleiras ao longo deste mês.

Produtos afetados pela alta

  • Pães (incluindo o pão francês e pães de forma);
  • Massas e macarrão;
  • Biscoitos e bolachas;
  • Bolos e itens de confeitaria;
  • Salgados e alimentos industrializados à base de farinha.

Fatores do reajuste

  • Logística: alta dos combustíveis e fretes para a região Norte;
  • Tributação: início da cobrança de Pis/Cofins sobre importação em 1º de abril;
  • Qualidade: necessidade de importar trigo com maior teor de proteína;
  • Cenário global: instabilidade geopolítica afetando a oferta do cereal.
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