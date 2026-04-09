Preço do trigo sobe em abril e encarece pão e massas no Pará

Consumidores do Pará e de outros estados da região Norte devem preparar o bolso para a alta no preço do trigo e de seus derivados neste mês de abril. O reajuste, que impacta diretamente itens básicos como pão francês, massas e biscoitos, é reflexo da instabilidade geopolítica global e do aumento nos custos operacionais e tributários da indústria regional.

A elevação nos preços é impulsionada, principalmente, pelo aumento dos custos logísticos. A alta no valor dos combustíveis elevou o preço dos fretes para o transporte da matéria-prima até a região Norte. Além disso, a necessidade de importar trigos com maior teor de proteína para atender aos padrões de qualidade exigidos pelo mercado tornou a produção mais dispendiosa.

Outro fator determinante para o aumento é a mudança na carga tributária. Desde 1º de abril de 2026, passou a incidir Pis/Cofins sobre a importação do cereal, o que elevou os custos de aquisição pelas indústrias moageiras. Embora a Argentina continue sendo o principal fornecedor, a limitação na qualidade das safras vizinhas obriga a complementação com grãos de outros países, que possuem custos superiores.

“Há limitações na qualidade disponível, exigindo complementação com trigos de padrão superior e maior custo. Adicionalmente, a partir de 1º de abril de 2026, passou a incidir Pis/Cofins sobre a importação, elevando ainda mais os custos. Diante desse cenário, os repasses de preço tornam-se inevitáveis para garantir o fornecimento com o padrão exigido”, explicou o presidente do Sindicato das Indústrias do Trigo nos Estados do Pará, Maranhão, Amazonas e Amapá (Sinditrigo), Rui Brandão.

Alimentos que serão atingidos pelo reajuste

O setor industrial monitora os desdobramentos dos conflitos internacionais entre Estados Unidos, Israel e Irã. Mesmo com tréguas momentâneas, a instabilidade compromete a oferta global de produtos essenciais e mantém a pressão sobre as cadeias produtivas no Brasil. A estimativa é de que praticamente todos os produtos que utilizam o trigo como base sofram alterações nas prateleiras ao longo deste mês.

Produtos afetados pela alta

Pães (incluindo o pão francês e pães de forma);

Massas e macarrão;

Biscoitos e bolachas;

Bolos e itens de confeitaria;

Salgados e alimentos industrializados à base de farinha.

Fatores do reajuste

Logística : alta dos combustíveis e fretes para a região Norte;

: alta dos combustíveis e fretes para a região Norte; Tributação : início da cobrança de Pis/Cofins sobre importação em 1º de abril;

: início da cobrança de Pis/Cofins sobre importação em 1º de abril; Qualidade : necessidade de importar trigo com maior teor de proteína;

: necessidade de importar trigo com maior teor de proteína; Cenário global: instabilidade geopolítica afetando a oferta do cereal.