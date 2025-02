Preço do galão de água sobe 70% em Belém nos últimos cinco anos

Os preços dos galões de água em Belém têm registrado aumentos nos últimos meses, gerando preocupação entre os consumidores. Em alguns bairros, o valor do produto ultrapassa os R$ 10,00, impactando diretamente o orçamento das famílias que dependem desse recurso para o consumo diário. A reportagem do Grupo Liberal pesquisou os valores em um ponto de vendas da capital paraense e fez um comparativo da variação desse valor ao longo dos últimos anos.

Em 2020, o galão de 20 litros estava sendo comercializado por valores entre R$ 7 e R$ 11, variando entre três diferentes marcas, no bairro da Campina. Em 2025, o mesmo ponto de venda oferece opções a partir de R$ 12 e chegando a R$ 30. Em outro ponto, no bairro da Sacramenta, o preço do galão de 20 litros pode ser encontrado por R$ 8 e R$ 10, em 2025. De 2024 até o momento, não houve reajuste no preço praticado nesse ponto de venda.

Consumidores

A dona de casa Cláudia Moraes, 55 anos, afirma que percebeu a alta significativa nos últimos meses. "Antes, encontrávamos por menos de R$ 10. Agora, há lugares onde já custa R$ 12. A gente precisa comprar, né? Eu compro pelo menos um galão por semana, então o gasto é alto", relata. "Em dezembro, cheguei a comprar a R$ 8. Agora estamos investindo em um filtro. No fim das contas, o custo é muito mais baixo", comentou.

"Eu compro aqui no bairro por R$ 10, é o melhor que encontramos. Até outubro do ano passado, ainda conseguia por menos. Aumentou bem rápido", revelou uma moradora do bairro da Pedreira.

Luana Silva também comenta o aumento dos preços. "Como passamos boa parte do dia no local de trabalho, compramos a cada 15 dias. Por aqui, está custando R$ 12", explica. "Mas a gente viu um salto muito grande no preço, junto com o gás, inclusive. Antes, pagava R$ 8 aqui perto de casa", concluiu a servidora pública.

A aposentada Marlene Machado, de 59 anos, ainda não sentiu o impacto da alta no seu orçamento, pois afirma que paga cerca de R$ 10,00 por galão e adquire dois a cada oito dias. No entanto, ela já considera alternativas para economizar. "Estou pretendendo comprar um filtro muito em breve, pois acho que vou economizar bastante", conta.

Aumento e variação de valor

O preço dos galões varia conforme a região e a marca do produto. O supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Everson Costa, explica que os preços flutuam bastante e que há diferenças entre os mercados e os bairros periféricos. "Dependendo da marca, os preços variam entre R$ 9,50 e R$ 12,00, podendo chegar a R$ 15,00 em alguns casos. Na periferia, os preços começam em R$ 8,00, mas a taxa de entrega encarece o produto", explica.

Embora não haja um levantamento específico sobre o aumento do preço dos galões de água, Costa aponta alguns fatores que podem ter contribuído para a alta. "Pode ter havido uma reavaliação do preço utilizado como base para a cobrança do ICMS, mas não consegui confirmar essa informação. Além disso, custos de produção, materiais de embalagem e outros fatores podem estar influenciando o valor final", avalia.