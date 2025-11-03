Feirão Limpa Nome: Pará tem 2,9 milhões de inadimplentes, descontos podem chegar a 99%

O Pará inicia o mês de novembro com 2.920.285 pessoas inadimplentes, o que representa 46,48% da população adulta do estado, segundo dados do Mapa da Inadimplência da Serasa. O número acompanha a tendência nacional de alta no endividamento e impulsiona a participação dos paraenses no Feirão Limpa Nome 2025, que começou nesta segunda-feira (3) e segue até o dia 30 de novembro.

De acordo com dados comparativos da Serasa, o número de inadimplentes no Pará aumentou cerca de 10,6% em um ano, passando de 2,64 milhões em outubro de 2024 para 2,92 milhões em novembro de 2025.

Promovida pela Serasa em parceria com a Febraban e os Correios, a iniciativa reúne mais de 1,6 mil empresas — entre bancos, financeiras, varejistas e operadoras de telefonia — e oferece descontos de até 99% na negociação de débitos. Há ainda a possibilidade de parcelamento com valores a partir de R$ 9,90 por mês, conforme as condições de cada credor.

VEJA MAIS

No Pará, as dívidas com bancos e cartões de crédito concentram a maior parte dos débitos, 28,56% do total. Em seguida, aparecem as financeiras (21,55%) e o varejo (17,89%). O ticket médio de dívidas por inadimplente é de R$ 4.868,13. A faixa etária mais endividada no estado é a de 26 a 40 anos (35,7%), seguida por pessoas entre 41 e 60 anos (33,9%).

No cenário nacional, o Brasil soma 79 milhões de consumidores inadimplentes, o maior número da série histórica. As principais causas das dívidas estão ligadas a bancos e cartões de crédito (27,02%), contas básicas como água e energia (21,33%) e financeiras (19,92%). Juntas, essas pendências somam R$ 496 bilhões, com valor médio de R$ 6.274,82 por pessoa.

Segundo Aline Maciel, diretora da Serasa, o Feirão deste ano traz condições inéditas para facilitar a retomada da saúde financeira. “Ter o nome limpo é o primeiro passo para reconstruir a vida financeira. As condições estão ainda mais acessíveis, permitindo que milhões de brasileiros encerrem 2025 sem dívidas e com mais tranquilidade”, afirma.

A campanha também reforça o papel da educação financeira, com especialistas percorrendo capitais do país para orientar a população sobre o uso consciente do crédito. “O crédito não deve ser visto como vilão. Ele é uma ferramenta importante, mas precisa ser utilizado com planejamento. O Feirão é uma oportunidade de reorganizar as contas e voltar a usar o crédito de forma saudável”, completa Aline.

Os Correios participam da ação oferecendo atendimento presencial gratuito nas mais de 7 mil agências em todo o Brasil. “Temos grande satisfação em integrar esse mutirão, reafirmando nosso compromisso com a cidadania e a inclusão financeira”, declarou o presidente dos Correios, Emmanoel Rondon.

A negociação pode ser feita de três formas:

• Online, pelo site www.serasalimpanome.com.br;

• Aplicativo Serasa, disponível no Google Play e App Store;

• Presencialmente, nas agências dos Correios, mediante apresentação de documento com foto

As ofertas são as mesmas em todos os canais e o atendimento é gratuito até o dia 30 de novembro.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia