Preço do café aumenta quase R$ 5,00 em um ano, aponta Dieese

Além dos aumentos registrados em outros alimentos nos últimos meses, o Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) divulgou que o preço do café comercializado em Belém apresentou uma variação de 29,11% nos últimos 12 meses, o que representa um aumento de quase R$ 5,00 no valor do produto.

Em junho de 2020, o quilo do café consumido e comercializado na Capital custava em média R$ 16,73, e encerrou o ano passado (Dez/2020) no valor de R$ 17,62. Nos primeiros sete meses deste ano (Jan-Jul/2021), o quilo do café chegou ao valor de R$ 21,60, registrando uma variação de 22,59% contra uma inflação de 5,01% (INPC/IBGE). O reajuste acumulado dos últimos 12 meses alcançou 29,11% contra uma inflação de 9,85% (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período.

João Paulo, gerente de uma cafeteria, que trabalha com vários tipos de cafés, comenta que “Com esse aumento no café, a gente teve que mudar a precificação do nosso café, mas tomando muito cuidado para não trazer grandes impactos para o nosso estabelecimento, cobrando sim um preço justo pelo serviço e qualidade do produto”.