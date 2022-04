Preço da ração da pets deve subir nos próximos meses

A ração para pets ficará mais cara nos próximos meses. De acordo com entidades ligadas ao setor, a medida será necessária por causa do aumento dos preços dos principais insumos utilizados na fabricação desses alimentos, entre elas soja, milho e trigo. As informações são do G1 Nacional.

Nelo Marraccini, presidente do conselho consultivo Instituto Pet Brasil (IPB), entidade ligada ao setor varejista, afirma que o segmento lida com altos custos de insumos desde 2021. "A gente faz o possível para reduzir custos, mas tudo está aumentando, desde a embalagem até a matéria-prima. As empresas não têm o que fazer, a não ser subir os valores aos poucos", declarou.

Segundo ele, em 2022, os preços arrefeceram por conta da queda no número de casos da Covid-19, mas ainda continuam altos. Para produção de ração animal, são usadas principalmente as proteínas de carne, peixe e frango, milho, trigo, soja, arroz e óleo, mas a quantidade de cada matéria prima para a produção de ração varia de acordo com a qualidade do produto e o tipo de alimentação — se é para cachorro ou gato, por exemplo.

Dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na sexta-feira (8), já apontavam aumento no setor - a categoria "alimento para pets" avançou 0,42% em março e 22,90% no acumulado dos últimos 12 meses.

Guerra na Ucrânia

Como a Ucrânia é o 3° maior produtor mundial de milho e a Rússia é uma importante exportadora de fertilizantes para o Brasil, a guerra na Europa também preocupa o setor.

"Em 2021, tivemos um aumento médio de 70% nos insumos e o setor repassou 27,3% da alta aos clientes. Apesar dos manejos, crescemos 32% em 2021. Para este ano, a previsão é 15% de expansão", declarou o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), José Edson Galvão de França.

Para Ariovaldo Zani, presidente da Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, o aumento de preços das matéria-primas para produção de ração também sofre impacto da crise energética da China e da Índia.