Preço da banana ficou mais de 2% mais caro de janeiro a maio

O preço da dúzia da banana comercializada nas feiras livres e supermercados de Belém, em maio, foi de 0,87%, quase 1%, em comparação com abril. Já o valor acumulado nos últimos cinco meses, de janeiro a maio, foi de 2,22%. Nos últimos 12 meses, por outro lado, o reajuste acumulado no preço do produto foi de 10,02% contra uma inflação calculada em 8,90%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE), para o mesmo período. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA), em boletim publicado nesta terça-feira (15).

No mês passado, o preço encontrado pelo consumidor de Belém foi de R$ 6,92, enquanto em abril o valor médio era de R$ 6,86. Em janeiro, por sua vez, o preço médio da dúzia foi de R$ 6,83. Houve um recou, no entanto, entre março e abril, já que o preço passou de R$ 6,96 para R$ 6,86.

O Dieese/PA afirma que pesquisa semanalmente o preço da banana, dos tipos prata e nanica, em feiras livres e supermercados da capital. “Em supermercados a venda é feita somente por quilo e nas feiras livres a comercialização é feita por dúzia e também por quilo. Para efeito de padronização da cesta básica, os preços são coletados pelo Dieese e transformados para dúzia”, informa o órgão.