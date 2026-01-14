Pré-carnaval dobra vendas de fantasias e aviamentos para customização em Belém, diz lojista

A movimentação intensa do pré-carnaval já começa a impactar positivamente o comércio de Belém, especialmente o setor de aviamentos e moda voltada para customização. Tradicionalmente marcado por queda no consumo após o Natal e o Réveillon, comerciantes do centro da capital paraense afirmam que o mês de janeiro registra, neste ano, um desempenho acima da média, puxado pela sequência de eventos e festas de pré-carnaval programados na capital e na Região Metropolitana.

Lojas especializadas em peças com pedrarias, franjas, rendas e tecidos com brilho relatam aumento expressivo na demanda, impulsionado pela personalização de abadás e looks para as comemorações.

Venda de pedrarias e brilhos cresce acima da média em janeiro

Em uma loja de aviamentos localizada na Padre Eutíquio, a gerente Sâmia Nascimento afirma que o fluxo surpreendeu para o período. “Janeiro costuma ser mais fraco, mas, com os eventos de pré-carnaval, a procura foi muito grande", disse.



Na loja de Sâmia, os itens de fantasia mais procurados foram os bodys. "Seja de brilho ou de renda, saíram bastante! As clientes compram pra compor com outras peças e criar sua fantasia”, relata.

Segundo ela, a manutenção de estoque elevado foi fundamental para atender à alta demanda. “A gente não trabalha só esperando por determinada época. Mantemos o estoque sempre cheio para conseguir atender o público e garantir lucro. Esse início de janeiro ajudou bastante as nossas vendas”, explica.

Além disso, ela também conta que apliques de cabelo e perucas tiveram boa saída nos primeiros dias do ano. "É uma opção prática pra quem quer fazer penteados. Esses dias o pessoal tem procurado muito!", disse,

Comércio de moda registra alta de até 100% nas vendas

O reflexo do pré-carnaval também é visível no comércio de roupas e fantasias, um dos principais polos populares da capital. Selinor Silva, dono de uma loja na Avenida João Alfredo, estima que as vendas cresceram entre 50% e 100% desde o início de janeiro, superando as expectativas para o período pós-festas.

“Esperávamos uma queda depois do Natal e do Réveillon, mas não aconteceu. A partir do dia 5 de janeiro, o movimento aumentou muito e o estoque de peças com brilho se esgotou rapidamente”, afirma.

De acordo com o lojista, a procura se concentra em itens chamativos, alinhados à estética carnavalesca. “O que mais sai é brilho: pedrarias, dourado, tecidos trabalhados. A tendência é essa, e quem deixa para depois corre o risco de não encontrar”, diz.

Customização vira estratégia para consumidores e lojistas

Os preços variam conforme o produto. Peças de roupa com pedrarias e aplicações podem custar entre R$ 150 e R$ 200. Saias metalizadas ou de couro partem de R$ 70, enquanto croppeds e corsets com brilho ficam, em média, entre R$ 60 e R$ 70. Segundo os lojistas, a possibilidade de montar looks exclusivos tem atraído tanto foliões quanto profissionais da dança e do entretenimento.

Redes sociais ampliam alcance e aceleram reposição de estoque

Outro fator que impulsiona o setor é a influência das redes sociais. Selinor destaca que a divulgação feita por influenciadoras digitais ampliou o alcance dos produtos, especialmente em plataformas como o TikTok. “Hoje, a internet é essencial. A divulgação gera repercussão rápida e impacta diretamente as vendas”, afirma.

Expectativa é de manutenção do ritmo até o Carnaval

Com outros shows e eventos de pré-carnaval previstos nas próximas semanas, além da proximidade do Carnaval de fevereiro, a expectativa dos comerciantes é manter o ritmo aquecido ao longo do mês.

“As pessoas não estão esperando o Carnaval chegar. Já estão comprando agora para garantir as novidades”, resume Selinor. Para o comércio de aviamentos e moda em Belém, o período confirma uma tendência: a customização deixou de ser apenas criativa e se firmou como estratégia central de faturamento no início do ano.