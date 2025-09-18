Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Preço da cesta básica cai, mas comidas típicas não reduzem valor

Nas ruas de Belém, a tradição de saborear os pratos parece transcender o valor

Valéria Nascimento
fonte

O técnico de enfermagem, Nilton Alves, e a analista de RH, Gláucia Coelho, são fãs das comidas típicas, em Belém (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Com a queda no preço de itens da cesta básica paraense, em agosto passado, pela terceira vez no ano, houve redução no custo total da cesta de alimentos, especialmente do arroz (a farinha também teve baixa). Mas será que essa redução nos insumos é suficiente para diminuir o preço da alimentação de rua em Belém, neste segundo semestre, marcado pelas demandas do Círio e em ano de COP 30? Fomos às ruas conferir como isso impacta nos preços das comidas típicas de Belém. Confira:

“A comida típica de rua, em Belém, é acessível, mas não baixou de preço, não”, disse Nilton Alves, técnico de enfermagem, enquanto saboreava um prato de vatapá no ponto de venda da travessa Francisco Monteiro, esquina com a rua Roso Danin, no bairro de Canudos, na noite da quinta-feira, 11, deste mês de setembro.

O técnico de enfermagem Nilton Alves notou, de fato, que alguns produtos da cesta básica tiveram queda de preço nos supermercados, mas afirmou que a redução não chegou à alimentação fora do lar. “Ovos, queijo, leite, a farinha também baixou de preço, mas isso não se refletiu na alimentação de rua. Os preços se mantiveram porque, acho que os donos (dos estabelecimentos comerciais) têm outros insumos que aumentaram. Eles usam dendê, camarão e tudo isso aí”, afirmou.

VEJA MAIS

image Mesmo com queda de R$ 17,34 no preço da cesta básica, PF segue estável nas ruas de Belém; entenda
Em junho, a cesta básica de alimentos teve a primeira queda do ano na capital paraense, segundo o Dieese do Pará

image Café amargo: alta de 91% no preço pressiona negócios de vendedores em Belém
Produto lidera aumento no custo da cesta básica e encarece rotina de trabalhadores autônomos na capital paraense; vendedores relatam queda nas vendas, repasse a clientes e redução nos lucros.

A análise simples de Nilton Alves sobre a manutenção dos preços foi praticamente a mesma feita pelo empreendedor Nilson Duarte, dono do ‘Tacacá do Nilson’, onde Alves se deleitava com o vatapá.

image Empreendedor Nilson Duarte, dono do ‘Tacacá do Nilson’, há 35 anos no bairro de Canudos: "Paraense consome comida típica o ano inteiro", diz ele, reforçando que na época do Círio, o movimento dispara. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Nilson Duarte contou que mantém um ponto de comidas do Pará há 35 anos em Canudos. Somente no mesmo local, já são 20 anos. Ele vende o prato de vatapá por R$ 22, o de caruru por R$ 20, a maniçoba por R$ 25, além de porções menores, com preços mais em conta. A porção de vatapá sai a R$ 17; maniçoba, R$ 20; arroz paraense, R$ 17; arroz com salada, R$ 17; lasanha, R$ 17; e torta salgada, R$ 17. Nilson ainda vende sobremesas, como fatias de bolo de chocolate e bolo podre, a R$ 8.

‘Tendência é de aumento dos preços’, diz comerciante
"A minha expectativa é de que os preços diminuam mais", disse Duarte, referindo-se à possibilidade de reduzir o valor final ao consumidor. “É porque tem outros produtos que puxam a despesa para cima. Por exemplo, nós temos o tucupi e, com o Círio se aproximando, tucupi, jambu e camarão sobem de preço. Quer dizer, não compensa. O preço da farinha e do arroz diminuiu, mas o valor varia muito de mercados, de marca e de armazéns, de um para o outro”, ponderou o tradicional empreendedor de Canudos.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), instituição de pesquisa, assessoria e educação do movimento sindical, divulgou em agosto que a maioria dos 12 produtos básicos que compõem a cesta de alimentos dos paraenses apresentou recuo de preços. Os destaques foram tomate, café, banana, açúcar, arroz, farinha de mandioca, carne bovina e manteiga.

Clientes fidelizados pelo paladar em Canudos

“Frequentamos aqui já há um bom tempo e todas as comidas dele são boas. Eu gosto da maniçoba. Hoje experimentei a lasanha paraense, que ainda não tinha provado. Muito bom esse prato, agora vamos comer bolo podre", disse a autônoma Josiane Silva, acompanhada da filha Franciane e do neto Miguel, de 3 anos, no ponto de vendas de Nilson Duarte.

A família mora na Terra Firme e vai até Canudos com a meta específica de comer comidas típicas paraenses. "A nossa culinária é boa. Eu creio que muitos têm interesse em saber o gosto, porque é comentado, é muito falado fora, e muitos vêm com essa curiosidade", disse Josiane.

Sobre o preço dos pratos, Josiane opinou: "Olha, os valores estão encaixando com o nosso custo de vida. Para nós, está tranquilo, não tenho do que reclamar". A filha dela, Franciane, também acha o preço justo. "Para mim, o valor está supervalendo a pena. Eu gosto quando tem aquele fim de tarde, depois da chuva, pede um tacacá. E o primeiro lugar que a gente sempre pensa é o Tacacá do Nilson, com certeza", afirmou, ao lado do filho Miguel. "Ele amou o bolo", disse sobre a escolha da criança naquela noite.

image Josiane Silva com a filha Franciane e o neto Miguel. O trio não dispensa as comidas típicas, com preferência pela maniçoba e o tacacá. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Por sua vez, o comerciante Nilson Duarte deu exemplos da rotina dele. “Eu tenho que comprar arroz. O que eu comprava lá na frente (supermercado em Canudos) estava a 5 reais; hoje, eu compro a 3,99, 3,50. A farinha diminuiu de preço, o feijão também. Mas, em compensação, nós, que trabalhamos com comidas típicas, temos de comprar camarão, tucupi, jambu e goma sem redução de preço. E, com a aproximação do Círio, a tendência é que esses produtos aumentem mais ainda”, afirmou.

'Vendas de comidas típicas estão aquecidas’, afirma vendedor

Sobre a percepção de maior movimento de clientes em seu estabelecimento, Duarte não negou o ótimo momento das vendas. “Eu já senti essa diferença sim. Nós temos recebido clientes paulistas, cariocas, gente de Goiás, baianos. Com esses acontecimentos, eventos na cidade, o Círio, COP30, isso está atraindo mais gente para Belém. Isso é bom para nós.”

"O paraense consome nossas comidas regionais o ano todo. Mas, quando vai se aproximando o Círio, a gente percebe que a demanda aumenta 50%, 60%. É um ano bom e estou otimista que fique melhor ainda, que a gente aumente mais 40%, 50% (o volume de vendas), quem sabe chegar a 100% até o final do ano. Perfeito. Eu mantenho 12 pessoas. Nós trabalhamos de quinta a segunda-feira, das 16h30 às 22h30”, contou Duarte.

Se depender de clientes como a analista de RH Gláucia Coelho, as vendas de Nilson Duarte vão crescer ainda mais. Na noite de 11 deste mês, ela estreou no ponto do comerciante. “Vim pela primeira vez. Eu amo vatapá. Amo também o tacacá. Fiquei na dúvida, mas vou provar o vatapá e, se conseguir ainda, tomar o tacacá, ele será a minha segunda opção", contou sorrindo.

Agosto/2025 Julho/2025

Valor da Cesta Básica – R$ 687,30 R$ 696,23

Valor atual compromete quase metade do atual Salário Mínimo de R$ 1.518,00.

Fonte: Dieese Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

POLÍTICAS PÚBLICAS

SUS fará teste para diagnóstico precoce de autismo aos 16 meses

Nova linha de cuidado para TEA foi lançada pelo Ministério da Saúde

18.09.25 19h33

UNIÃO

Senadores democratas e republicanos apresentam projeto para contestar tarifa de Trump ao Brasil

No comunicado, os senadores afirmam que a iniciativa de Trump é um "abuso ilegal" do poder presidencial e um "imposto corrupto" que pesa sobre as famílias americanas.

18.09.25 13h38

círio de nazaré

Pato, um dos principais ingredientes do almoço do Círio, tem aumento de preço em Belém

Uma tradição que une experiência gastronômica e aquece a economia

18.09.25 13h22

moradia

Pará registra queda de 8,6% no déficit habitacional, aponta levantamento da FJP

Estado reduziu de 357,6 mil para 326,7 mil domicílios em déficit, segundo a Fundação João Pinheiro

18.09.25 11h04

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Economia

Competitividade: Breves Moju e Itaituba são as três últimas cidades em ranking brasileiro

Estudo avalia a qualidade da administração pública de cidades acima de 80 mil habitantes

17.09.25 6h30

VOZ FEMININA

Mulheres Inspiradoras lança Hub COP30 e abre inscrições para programa de mentoria

Iniciativa vai certificar mulheres empreendedoras da Amazônia e promover conexões com lideranças femininas nacionais e internacionais em sustentabilidade e inovação

14.09.25 6h15

FAZ-TUDO

Pequenos reparos: ‘maridos de aluguel’ atendem às necessidades do lar e movimentam mercado em Belém

Setor é marcado pela tradição e a fidelidade da clientela na capital paraense

14.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda