Postos terão que mostrar preços de combustíveis com duas casas decimais; saiba quando

A partir do dia 7 de maio, os postos de todo o país devem exibir o preço do combustível com duas casas decimais e não mais com três, como acontece atualmente. A medida foi imposta pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) através da Resolução nº 858/2021.

Segundo a ANP, a mudança tem o objetivo de deixar o preço mais preciso e claro para o consumidor, alinhando-o com a expressão numérica da moeda brasileira. O novo valor deverá ser exibido tanto no painel de preços quanto nos visores das bombas abastecedoras. Contudo, nas bombas, a ANP irá consentir que o terceiro dígito se mantenha, desde que seja "zero" e fique travado no momento do abastecimento. Assim, os postos não precisarão trocar os módulos das bombas, o que poderia trazer custos aos agentes econômicos.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)