Erro na troca de óleo influencia no gasto com combustível

Apesar de atuarem separadamente na operação do motor, o óleo e o combustível têm papéis importantes na dinâmica do veículo. Em situações normais eles não se misturam, mas no caso de o lubrificante estar fora das especificações, vencido ou se a troca for feita fora do prazo, esse descompasso pode influenciar no consumo de gasolina, álcool e diesel.

O óleo é um componente essencial pois impede o desgaste das superfícies metálicas do motor, previne acúmulo e depósito de partículas de sujeira, além de dispersar o calor e reduzir o atrito. Mas para tudo isso ocorrer, é preciso estar atento ao período correto de trocar e usar sempre produtos originais, recomendados pela montadora do veículo.

Conheça os tipos de óleo lubrificante

No mercado brasileiro estão disponíveis três tipos óleo: minerais, semissintéticos e sintéticos. Os óleos minerais vêm do petróleo bruto, que é processado para separar as frações com propriedades de lubrificação úteis dos componentes indesejáveis. Os óleos sintéticos são mais finos, pois têm baixa viscosidade. Por isso, fluem mais facilmente durante a partida, quando ocorre o maior desgaste, e apresentam menor resistência aos elementos móveis e, portanto, consomem menos energia do motor. Tudo isso significa que ele contribui para uma economia de combustível. Já o óleo semissintético é um tipo intermediário entre o mineral e o sintético.

Contar com a consultoria da fabricante do veículo é importante, pois o óleo sintético sugerido pela montadora costuma ter em sua fórmula aditivos próprios que garantem a performance padrão de cada modelo, não necessitando de aditivação complementar, o que significa economia para o proprietário.

Se o contrário acontecer, ou seja, se o dono do veículo usar um lubrificante incorreto, a limpeza do motor será ineficiente, o óleo não atuará bem no controle da temperatura do motor nem na lubrificação das partes móveis. Essa série de problemas pode prejudicar o desempenho do veículo, causando também maior consumo de combustível.

