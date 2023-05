Postos de Belém já vendem gasolina abaixo de R$ 5

Os preços da gasolina e do diesel já começaram a cair nos postos de combustível da capital paraense. Na última terça-feira (16), a Petrobras anunciou mudanças em sua política de preços, que passa a considerar as vantagens logísticas e operacionais que a empresa tem ao invés de usar como referência unicamente o mercado internacional. Além disso, a companhia reduziu os valores cobrados pela empresa para as refinarias em 12,6% sobre o litro da gasolina e 12,8% sobre o litro do diesel. Nesse cenário, já há postos de Belém vendendo gasolina a R$ 4,99.

De acordo com a Petrobras, isso significa uma redução que varia de R$ 0,40 a R$ 0,44 para cada produto, respectivamente. No caso da gasolina, considerando a mistura obrigatória com etanol em sua composição, a empresa diz que o preço médio ao consumidor pode passar de R$ 5,49 para R$ 5,20 por litro. Já o diesel pode baixar de R$ 5,49 para R$ 5,20 por litro.

LEIA MAIS:

Na última semana, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) revelou que os preços dos combustíveis estão em trajetória de queda no Pará. Houve redução de 0,30% na gasolina, de 0,43% no etanol e de 3,28% no diesel entre a primeira e a segunda semana de maio. Nas bombas, o preço médio foi calculado em R$ 5,44 para a gasolina, R$ 4,68 para o etanol e R$ 5,90 para o diesel.

Com os recentes anúncios da Petrobras, alguns postos de Belém já exibem preços inferiores. Em estabelecimentos do bairro do Marco e da Pedreira, por exemplo, já é possível encontrar gasolina a R$ 4,99 e diesel a R$ 5,59. O novo valor foi comemorado por consumidores como o motorista Delmas Antônio. “Eu círculo todos os dias e coloco gasolina nos carros da empresa. Já percebi uma diferença de cerca de R$ 0,30 a R$ 0,40. Espero que continue assim”, disse.

Já o técnico de refrigeração Alexandro Souza ficou animado ao ver a gasolina mais barata, porém ele reclama que os novos preços demoraram a chegar e ainda não estão sendo praticados em todos os postos. “Eu só percebi o valor mais barato hoje. Ontem ainda não tinha nenhuma mudança e isso começou só em alguns postos, tem alguns que ainda estão cobrando de R$ 5,12 a R$ 5,15”, relata o condutor, que espera que a medida tenha um impacto ainda maior. “Essa redução faz muita diferença, principalmente para quem roda o dia todo. Tomara que baixe mais um pouco”.

O técnico de refrigeração Alexandro Souza diz que precisou circular para encontrar a gasolina mais barata (Thiago Gomes / O Liberal)

No entanto, nem todos os consumidores sentiram os impactos da redução. Em postos do bairro do Reduto e em outras regiões, grande parte dos locais ainda vende o produto ao valor médio de R$ 5,17. “Eu abasteço todo dia e ainda não percebi diferença nenhuma. Estou contando com essa queda nos preços. Iria beneficiar muito quem precisa trabalhar com aplicativo”, acrescentou o motorista de aplicativo Victor Lisboa.