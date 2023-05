Por que devemos te contratar? Veja como responder essa pergunta durante uma entrevista de emprego

Durante o processo de busca por oportunidades profissionais, é comum que os recrutadores façam perguntas para compreender melhor o perfil dos candidatos, a sua afinidade com a cultura da empresa e avaliar se os entrevistados são ideais para a posição em aberto.

Uma das perguntas mais frequentes é: "Por que devemos te contratar?" Embora essa questão seja comum em entrevistas de emprego, ainda pode ser muito desafiadora para alguns candidatos e para alguns, pode até mesmo fazer com que se enrolem para responder, perdendo a oportunidade de ocupar a tão sonhada vaga.

A psicóloga organizacional, Rosanny Nascimento de 53 anos, atua em Gestão de Pessoas há 29 anos. Ela explica que normalmente durante as entrevistas, essa pergunta é sucedida por uma "pausa de susto" apesar do candidato está, supostamente, preparado para respondê-la, pois, segundo a epecialista, essa é uma pergunta muito pertinente durante a fase inicial de uma seleção. “Geralmente percebemos um desconforto nos candidatos. Há também, aqueles que já tem respostas prontas, estudadas para satisfazer o entrevistador e passar na entrevista. Um bom recrutador, experiente e atento, fará essa pergunta no momento mais oportuno, para que a resposta seja a mais espontânea possível”, avalia.

O administrador Rafael Vieira, de 39 anos, é gestor há 10 anos no ramo de varejo e proprietário de três lojas em um shopping da capital. Ele afirma que durante o processo de seleção, busca extrair respostas abertas dos candidatos para entender sua capacidade de argumentação, onde o candidato precisa exemplificar, se posicionar e demonstrar com exemplos e argumentos, como ele pensa, como ele age, como toma decisões, como lida com conflitos, pressão, como planeja, como responde às diversas possiblidades e situações que poderá encontrar no emprego.

O empresário acredita que a entrevista é uma conversa importante que pode levar o candidato ao sucesso ou ao fracasso, e por isso busca identificar os potenciais e as limitações dele. “Se estivesse na cadeira do entrevistado, faria um breve resumo de acertos ao longo da minha carreira, mas principalmente minhas limitações” afirma.

Matheus Rocha, de 26 anos, passou há pouco tempo por um processo seletivo para vendedores em uma loja especializada em óculos de sol em um shopping de Belém, e recentemente foi efetivado na empresa. Ele conta que participou de duas entrevistas e que nas duas, os recrutadores perguntaram sobre porquê a empresa deveria contratá-lo. “Nas duas entrevistas passei por essa pergunta, dei respostas parecidas nas duas, mas tudo isso de forma honesta e justa. Disse que estariam contratando um funcionário com grande facilidade para aprender, atento aos detalhes e disposto a saber ouvir tudo que é necessário para eu melhorar, que eu era um profissional proativo que ia agregar ao grupo, além de competitivo para alcançar as metas. O que acho que contribuiu muito para minha contratação”, analisa.

Para a coordenadora do curso de administração da Universidade da Amazônia, Alessandra Meirelles, em uma entrevista de emprego, o objetivo de um recrutador é ver se aquele candidato corresponde ao perfil da vaga aberta. “Na hora dessa pergunta, o candidato precisa explicar qual a vantagem que a empresa tem de contratá-lo, ou seja, o que a empresa ganha o contratando. A escolha é feita de acordo com o aquele que mais tiver características e qualificações que se adequem aquela vaga”, explica.

O que dizer

A coordenadora recomenda que o entrevistado estude sobre a empresa, conhecendo bem a posição dela no mercado, a postura e seus valores e que, quando lhe for feita essa pergunta que ele mostre seus diferenciais e o que ele tem a oferecer. “O candidato precisa explicar qual a vantagem que a empresa tem em contratá-lo, ou seja, o que a empresa vai ganhar com ele? Por mais que ele não tenha a experiência profissional, mas o entrevistado tem que ter a visão do que a empresa quer para se adequar e se alinhar a esse perfil”, destaca.

Para profissionais que não tenham experiência, a psicóloga Rosanny Nascimento sugere que eles falem mais sobre seu potencial, sobre suas habilidades e destaquem casos de sucesso, trazendo exemplos onde tiveram maior destaque. “A entrevista é sempre um momento de espontaneidade. Para respondê-la com segurança e credibilidade, o candidato precisa ter em mente uma autoanálise do seu perfil, pontos fortes, suas qualidades, talentos, habilidades, exemplos e casos de sucesso que ele já possui e que demonstram sua forma de contribuir e agregar, ou seja, focar na diferença que ele pode fazer, trazendo e colocando à disposição da empresa, tudo de bom que têm para oferecer”, esclarece.

Naturalidade é importante

Rosanny lembra que é importante responder à pergunta com naturalidade. Por isso, o candidato deve levar exemplos para ilustrar o que ele vai abordar. “Penso que a melhor resposta é a verdade dita com naturalidade. Não mentir, não inventar, ser objetivo e honesto é regra. Minha dica é autoconhecimento e senso crítico. Ser sincero sobre o que é apto para entregar é condição fundamental para o sucesso” conclui.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).