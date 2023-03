Preparação é essencial para bons resultados na entrevista de emprego

Uma das fases mais temidas por profissionais que passam por seleções de emprego é a entrevista. Nesse momento, ele já avançou algumas etapas, mas o encontro cara a cara com o recrutador pode gerar nervosismo e ansiedade, por isso é importante que o trabalhador esteja preparado quando chegar ao local combinado.

Segundo a psicóloga Renata Dolzane Leal, que é consultora de gente e gestão, nesse momento, é esperado que o entrevistado demonstre confiança e repasse o que precisa para garantir aquela vaga. “É muito importante que essa pessoa deixe muito claro suas experiências e tudo o que traz de benefício para a empresa, mas sempre tomando muito cuidado em relação aos excessos de informações, para não se tornar antiético”, alerta.

Para a consultora de recrutamento e seleção e de carreiras Paula Moraes, a ideia do encontro é que seja um momento tranquilo, em que o candidato passe segurança sobre o que está falando e o recrutador possa sentir firmeza no trabalhador, sabendo que ele está falando a verdade e que as informações que constam no currículo são verdadeiras.

Mas, mesmo sabendo que trata-se de um momento para se conhecer melhor, muitos entrevistados não têm ideia de que perguntas serão feitas nessa ocasião. As duas especialistas concordam que há questões indispensáveis, como a experiência do candidato.

Na opinião de Renata, torna-se comum fazer uma análise biopsicossocial, sobre a história de vida, questão familiar, expectativas pessoais, propósito de vida, e pontos positivos e os que ainda precisam ser desenvolvidos no profissional.

Enquanto isso, Paula detalha que, na maioria dos casos, o interesse do recrutador é saber o seguinte: por quanto tempo ficou em uma empresa e por que saiu dela; se tem estabilidade; como se relaciona com metas e objetivos; entre outras questões.

“O candidato tem que ter muito cuidado com o que vai responder. É muito importante, por exemplo, ter estudado a empresa antes de ir para a entrevista e ter muito cuidado, porque uma simples pergunta pode eliminar o candidato”, comenta a consultora.

A especialista dá um exemplo pelo qual já passou: uma entrevista para selecionar um trabalhador para a vaga de gestor de equipe, no segmento de fast food. O candidato, durante a entrevista, foi perguntado onde mais gostava de trabalhar e se sentia bem, ao que a pessoa respondeu que preferia trabalhar no operacional, ajudando a equipe metendo.

“Percebi que ela não gostava de gerenciar, ela gostava de estar no operacional, não gostava muito de atividades administrativas, que estão na parte da gerência”, lembra.

Erros e cuidados

Um dos maiores equívocos, na avaliação das profissionais, é na hora de responder sobre pontos fortes e fracos. Nesse caso, o trabalhador precisa dar uma resposta que remeta à vaga. Por exemplo, se o cargo aberto for para recrutamento e seleção, seria válido o candidato falar que seu ponto forte é a comunicação; se for para o Departamento Pessoal, dizer que é muito detalhista e atento à rotina.

“Dependendo da vaga, ele vai se adaptando, mas sempre tem que responder que o ponto forte é referente à vaga pleiteada, e, no caso de pontos fracos, é importante não colocar um que vá de encontro ao interesse da vaga. Ele pode dizer qual é seu ponto fraco, mas ressaltar o que tem feito para melhorar aquele quesito, sem prejudicar a seleção”, indica Paula.

A psicóloga Renata Dolzane Leal leva para outro lado. Na opinião dela, tentar difamar a empresa onde o candidato trabalhou é o que mais conta como desclassificatório em uma entrevista de emprego.

“Um dos principais erros que identificamos é aquele candidato que quer prejudicar a imagem da antiga empresa e não percebe que está sendo um antiético. Quem vai querer contratar uma pessoa que fala mal da empresa que está ou que já passou?”, questiona.

Outro comportamento que pode ser negativo para o trabalhador é quando ele expõe dados muito íntimos de empresas onde trabalhou, ou seja, informações que não devem ser repassadas.

Não existe uma “fórmula mágica” para se preparar, na opinião das especialistas, por isso o ideal é estudar vários âmbitos, pesquisando sobre a empresa, entendendo a cultura, a missão e os valores, e, além de tudo, não mentir para ser contratado, assim o candidato fica mais seguro na hora da entrevista.

Perguntas mais comuns na entrevista de emprego

Qual a experiência do candidato?

Por quanto tempo costuma ficar nas empresas?

Por que deixou os empregos anteriores?

Tem estabilidade?

Qual sua história de vida?

Quais suas expectativas pessoas e propósito de vida?

Quais características considera positivas em si mesmo e onde quer melhorar?

Tende a correr atrás de metas e objetivos?

Se considera acomodado?