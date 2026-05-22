Ponto de coleta dos Correios é inaugurado no bairro Parque Verde, em Belém

O recebimento e o envio de volumes ganham reforço com a abertura do 2º ponto de coleta dos Correios em Belém, nesta sexta-feira (22), no bairro Parque Verde. A nova estrutura, localizada na avenida Augusto Montenegro, funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com intervalo para almoço das 12h às 13h, e aos sábados, das 9h às 12h, permitindo a postagem e a retirada direta de encomendas por meio do serviço Clique & Retire para facilitar a rotina de quem cumpre horários dinâmicos de trabalho.

A chegada da nova estrutura descentralizada eleva para quatro o número total de estabelecimentos desse modelo em atividade em todo o estado do Pará. O plano de expansão nacional foca em aproximar o atendimento das comunidades localizadas em vetores de crescimento urbano e com grande circulação de pessoas. O ponto do bairro Parque Verde está situado especificamente na avenida Augusto Montenegro, número 3704, no Box 3, adotando o CEP 66635-110 para a operacionalização dos resgates das cargas.

Empreendedores locais podem se credenciar para integrar o projeto

O formato de operação compartilhada também gera reflexos econômicos ao viabilizar a inclusão de comércios de bairro na rede de atendimento corporativa. O modelo permite que os negócios locais registrem maior fluxo de consumidores e diversifiquem suas fontes de arrecadação com baixos aportes financeiros.

O processo de credenciamento para os interessados segue disponível na página eletrônica da estatal, com vagas abertas para as cidades de Belém, Ananindeua, Marabá e Santarém. A listagem completa dos pontos ativos pode ser acompanhada pelo público na ferramenta digital Busca Agência.

Serviço – Ponto de Coleta dos Correios no Parque Verde

Endereço : avenida Augusto Montenegro, nº 3704, Box 3 – bairro Parque Verde – Belém/PA

: avenida Augusto Montenegro, nº 3704, Box 3 – bairro Parque Verde – Belém/PA CEP para Clique e Retire : 66635-110

: 66635-110 Atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com intervalo para almoço das 12h às 13h, e aos sábados, das 9h às 12h