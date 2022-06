Polícia prende 8 pessoas suspeitas de vender cerveja adulterada; vídeo

Uma operação da Polícia Civil prendeu oito pessoas suspeitas de comercializarem bebidas adulteradas em Vila Velha, no Espírito Santo, na última segunda-feira (13). Além das prisões, também foram apreendidas 32 mil garrafas de cerveja falsificadas e quase 30 mil de garrafas que seriam modificadas para a venda. Com informações da Gazeta.

A mercadoria tinha o rótulo falsificado pelos criminosos, que trocavam a tampa da bebida de preço mais barato por uma marca mais tradicional no mercado. “Durante as diligências localizamos duas mil garrafas já falsificadas e prontas para a venda. No local, também foram apreendidos materiais para falsificação, como rótulos, tampas, colas e lacres. Eles estavam usando falsificações de marcas tradicionais e bastante conhecidas”, afirma o delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon).

Ainda de acordo com o delegado, os criminosos compravam a cerveja, de uma marca desconhecida, a preços baratos, cerca de R$ 1,20, na cidade de Londrina, no Paraná, e levavam para o Espírito Santo. Passamani também pontuou que não sabe onde as cervejas adulteradas eram distribuídas, mas acredita que cerca de 120 mil garrafas saíam do galpão e entravam no mercado.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)