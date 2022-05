Pode declarar remédios no Imposto de Renda? Veja quais medicamentos terão dedução do IR

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou, no dia 17 de maio, terça-feira, um programa de abatimento no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), para gastos com medicamentos especiais que sejam usados para tratar doenças como diabetes e Parkinson, entre outros. Com informações da Agência Senado.

O senador Rogério Carvalho, do PT-SE, era o relator do projeto e recomendou voto favorável. Por 11 votos a 2, a proposta apresentada pelo senador Álvaro Dias (Podemos-PR), deve ir direto para à Câmara dos Deputados, caso não haja recurso na votação pelo Plenário do Senado.

O contribuinte deverá comprovar a compra dos medicamentos de uso contínuo e alto custo através da apresentação de nota fiscal com seu nome e receita médica apresentada na compra. A norma deverá produzir efeitos apenas a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao cumprimento da estimativa do montante de renúncia fiscal decorrente da medida e de sua inclusão no demonstrativo anexado ao projeto de lei orçamentária.

Confira a lista de remédios que terão direito ao abatimento no Imposto de Renda:

tratamento de câncer;

tratamento da síndrome da imunodeficiência adquirida (aids);

tratamento de Alzheimer;

tratamento de diabetes;

tratamento do mal de Parkinson;

tratamento de depressão clínica;

tratamento de transtorno bipolar;

Interferon Alfa ou Beta;

tratamento de fibromialgia;

tratamento cardíaco crônico.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)