Plataforma Mulheres Inspiradoras entrega certificados para melhores cases

A Plataforma Mulheres Inspiradoras, uma comunidade de alta liderança feminina, encerrou, nesta quinta-feira (9), o Programa pré-COP30 com a entrega de certificados para mulheres empreendedoras, autoras dos melhores cases de impacto na Amazônia. Durante toda esta semana, elas participaram de mentorias, aulas e palestras, promovidas pela Plataforma, para impulsionar as ideias e negócios.

"Foi uma troca incrível tanto para as empreendedoras quanto para as mentoras. A gente fez várias mentorias em rodas e foi trocando com todas empreendedoras, de vários estados brasileiros. Houve mentorias em finanças, área jurídica, business, marketing, comunicação, oratória”, explicou a fundadora da plataforma, a paraense Geovana Quadros.

Plataforma Mulheres Inspiradoras encerra programa de mentoria em Belém nesta quinta-feira (9)

Geovana destacou que a classificação das propostas considera quesitos como inovação, tecnologia, sustentabilidade e impacto na sociedade. “Agora, os melhores cases vão para o palco do evento, na etapa dois, com o Mulheres Inspiradoras do Ano Amazônia, que é a maior premiação de liderança feminina no Brasil”.

A edição especial, afirmou ela, vai acontecer, no dia 9 de novembro, no Espaço Romulo Maiorana, um ambiente multiuso com estrutura completa, na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco. Já a etapa três, final, será dentro do hub, o maior ecossistema de mulheres na COP30 com painéis e debates sobre nova economia e agenda climática com diferentes personalidades femininas do dia 10 a 15 de novembro.

Pela primeira vez em Belém

Esta é a primeira vez que o Mulheres Inspiradoras vem a Belém. Geovana Quadros explicou que o movimento, que reúne uma plataforma de liderança feminina no Brasil, já tem 10 anos de história. “São 10 anos de história da plataforma Mulheres Inspiradoras, e esses 10 anos têm sido comemorados”, disse ela.

"Para mim, tem uma história pessoal porque eu vim daqui. Na aula sobre networking para as empreendedoras, falei sobre posicionamento estratégico, e coloquei que eu vim de uma posição muito simples em Belém do Pará e hoje eu sou referência e liderança feminina e comunidade feminina no Brasil e no mundo, com algumas premiações internacionais e acredito que é possível porque aqui tem potências incríveis, tudo que a gente precisa é de voz e um pouco mais de acesso”, afirmou a titular da plataforma.

Milena Carvalho é empreendedora na área da inovação e da bioeconomia, em Belém. Ela foi uma das participantes do programa do Mulheres Inspiradoras, esta semana, e elogiou a iniciativa. “Essa programação foi extremamente relevante porque eu já participei de vários programas de aceleração, mas esse trouxe mulheres extremamente competentes para poder compartilhar seus conhecimentos e desenvolver negócios também”, disse ela.

"Foram dias intensos, mas foram dias que trouxeram desenvolvimento. Para o meu negócio, foi extremamente relevante porque são pontos que eu preciso desenvolver e melhorar, e foi justamente nesse momento que a mentoria veio e casou perfeitamente”, afirmou Milena.