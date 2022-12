Plataforma do Governo Federal solucionou quase 80% das reclamações de consumidores no Pará

A plataforma Consumidor.gov.br, do Governo Federal, solucionou quase 80% das reclamações de consumidores do Estado do Pará. Segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), 78,84% das reclamações foram finalizadas, entre os meses de janeiro e outubro deste ano, o que representa 15.223 reclamações.

Os bancos, financeiras e administradoras de cartão lideram entre os segmentos com maior contestação dos consumidores, com 4.428 registros, sendo 79,65% desses solucionados. Na sequência, estão operadoras de telecomunicações (telefonia, internet e tv por assinatura), com 2.080 reclamações; e transporte aéreo (1.674).

Durante os dez meses deste ano, 98,65% das reclamações feitas por consumidores paraenses foram respondidas. Entre os problemas mais recorrentes, está a cobrança por serviço, produto não contratado, não reconhecido e não solicitado. No Estado, os homens são os que mais registram reclamações, com 61,28%, enquanto as mulheres respondem por 38,67%.

Ao se considerar o panorama regional, o Norte lidera a maior média de solução de reclamações, chegando a 78,26%. Na sequência, estão as Regiões Sul (78,25%) e Nordeste, com 77,41%.

A plataforma Consumidor.gov.br permite a comunicação direta entre os consumidores e empresas para a solução de conflitos sobre produtos ou serviços adquiridos. O portal é gratuito e possibilita que os consumidores tenham a resolução de conflitos de forma rápida e desburocratizada.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)