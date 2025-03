Pix por aproximação já está disponível nas máquinas de Cartões do Sicredi

As operações por meio do Pix por Aproximação já estão disponíveis em todas as cerca de 270 mil máquinas de cartão (POS) do Sicredi, instituição financeira cooperativa. Em paralelo, o Sicred também disponibiliza aos associados com smartphones com sistema Android a funcionalidade de pagamento com Pix por Aproximação por meio da carteira digital Google Pay, sem a necessidade de acesso ao Aplicativo do Sicredi.

As novidades são fruto da evolução do Open Finance que proporciona a Jornada Sem Redirecionamento a partir da qual é possível realizar a interação entre dois aplicativos como, por exemplo, o Aplicativo do Sicredi e Google Pay.

Gerente de Open Finance do Sicredi, Paula Fantinel explica que “o Sicredi foi incluído desde o projeto piloto do Pix por Aproximação do Banco Central por estar entre as maiores detentoras de pagamento em volume de transações, que representam 99% das operações financeiras realizadas neste âmbito. Isso nos permitiu oferecer este benefício para os nossos associados”.

Novidade é prática, diz presidência do Sicredi

“Esta novidade é uma parceria com o Banco Central e representa uma praticidade muito grande para nossos associados, pois permite um pagamento por aproximação semelhante ao que acontece com os cartões digitais. Nossas máquinas de cartões estão sendo preparadas com as melhores soluções do mercado e o Pix por Aproximação oferece uma experiência simples e prática”, destaca o superintendente de Produtos do Sicredi, Felipe Sessin.

A tecnologia empregada para pagamentos por aproximação é a NFC (Near Field Communication), que fornece uma robusta camada de proteção e mecanismos antifraude. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), em setembro de 2024, a quantidade de compras com cartões e outros dispositivos por aproximação atingiu 65% dos pagamentos presenciais.

A consultora de Negócios do Sicredi, Andrea Sehaber, reforça que a operação é simples e rápida. “O pix por aproximação melhora a experiência de pagamento, não sendo necessário abrir o aplicativo da instituição financeira. E o mais importante, essa funcionalidade minimiza o risco de fraudes relacionadas a QR Codes falsos e links maliciosos”, avalia a especialista. Ela acrescenta que a previsão é que o sistema seja expandido para outras plataformas no futuro, conforme autorização do Banco Central.

Sobre Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Tem um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal (DF), e, disponibiliza uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.