Pix apresenta instabilidade e usuários relatam problemas em transferências e pagamentos

O sistema de pagamentos instantâneos Pix apresentou instabilidade nesta terça-feira (20), segundo relatos de usuários nas redes sociais e dados do site DownDetector. As primeiras reclamações começaram por volta das 11h09 e atingiram o pico às 17h39.

De acordo com o levantamento, os principais problemas relatados envolvem transferências (64%), seguidos por pagamentos (31%) e compras (5%). Diversos bancos tiveram clientes afetados pela falha, incluindo Nubank, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Santander, Sicoob e PicPay.

Até o momento, o Banco Central — responsável pela gestão do Pix — e as instituições financeiras ainda não divulgaram uma explicação oficial sobre a causa da instabilidade.

No X (antigo Twitter), usuários relataram dificuldade para enviar e receber dinheiro, especialmente em horários de maior movimentação bancária. Apesar das falhas, em alguns casos as operações foram concluídas após tentativa repetida ou com atraso.

O Pix é atualmente o principal meio de pagamento digital do país, com bilhões de transações mensais. Instabilidades, embora raras, geram impacto imediato na rotina de pessoas físicas e empresas que dependem do sistema para operações financeiras rápidas.

A recomendação em casos como este é verificar os canais oficiais do banco e do Banco Central para atualizações, além de considerar métodos alternativos de pagamento enquanto o serviço é restabelecido.