PIS Triplo: saiba quem tem direito, a quantia e como sacar o dinheiro pago pela Caixa

Está liberado para saque o “PIS Triplo”, um saque do abono salarial do PIS disponibilizado em três modalidades diferentes, sendo elas: PIS 2021 e 2022 e as Cotas PIS/Pasep. Saiba se você tem direito a cada uma dessas modalidades, além de como realizar o saque e até que data os valores estarão disponíveis.

VEJA MAIS

O Programa de Integração Social (PIS) é um número que o trabalhador da iniciativa privada recebe ao trabalhar de carteira assinada. Através dele, um valor é depositado mensalmente pelas empresas privadas, em um fundo ligado aos funcionários. A partir disso, o trabalhador tem direito a uma quantia oferecida todos os anos, conhecida como abono salarial.

O que é o abono salarial do PIS?

O abono salarial é um valor pago pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador após recolhimento dos valores das empresas privadas. Esse valor é pago anualmente, calculado pelo ano-base trabalhado. O PIS 2022 tem como ano-base 2020, e o PIS 2021 está vinculado ao ano-base 2019. Ou seja, se você trabalhou de carteira assinada em um desses anos, provavelmente poderá sacar o valor.

O que é o PIS Triplo?

O PIS Triplo consiste no pagamento dos abonos salariais PIS 2021 e 2022, além das Cotas PIS/Pasep.

Quem tem direito ao abono salarial do PIS?

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos, sendo eles:

Estar inscrito no PIS há pelo menos cinco anos;

Receber no ano base até 2 salários mínimos;

Ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano-base;

O empregador deve ter informado os dados corretos ao RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais).

Caso tenha cumprido todos os requisitos, o trabalhador poderá receber até um salário mínimo, com valor a ser calculado de acordo com a quantidade de meses trabalhados.

Como saber se tenho direito ao PIS?

Para conferir se você tem direito ao PIS, é possível conferir as informações pelo aplicativo Caixa Trabalhador, através do celular, e escolher a opção “Abono Salarial”, ou então pelo telefone 0800-726-0207.

Como fazer para sacar o PIS Triplo?

As três modalidades de PIS seguem regras diferentes. O PIS 2022, pagamento do abono salarial que tem como base 2020, foi pago entre os meses de fevereiro e março. Quem não sacou durante esses meses pode retirar o dinheiro até o dia 29 de dezembro de 2022. O trabalhador que atuou durante os 12 meses de 2020 terá direito a R$ 1.212.

O PIS 2021, que teve como ano base 2019, não foi pago no ano passado, tendo sido liberado apenas no dia 31 de março de 2022. Para sacar o valor que pode chegar a R$ 1.100, o trabalhador precisará solicitá-lo através da central Alô Trabalhador, pelo telefone 158, ou pelo e-mail “trabalho.uf@economia.gov.br”, sendo que o “uf” deve ser substituído pela sigla da unidade federativa onde a pessoa mora. Se você mora no Pará, o e-mail fica “trabalho.pa@economia.gov.br”.

COTAS PIS/Pasep

Por fim, as cotas do PIS/Pasep complementam o chamado PIS Triplo. Nesse caso, o trabalhador precisa ter atuado entre 1970 e 4 de outubro de 1988 e não ter feito o resgate dos valores. A consulta pode ser feita por aplicativo ou indo até uma agência da Caixa com um documento oficial com foto.

Caso o beneficiário do valor tenha falecido, os seus herdeiros podem receber o valor em seu lugar. Para isso, é preciso ir até uma agência da caixa com os documentos necessários.

Em abril de 2020, esse valor foi transferido para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)