Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

PF cumpre buscas no Digimais e pede bloqueio de R$ 670 mi contra Edir Macedo e investigados

Entre os alvos das buscas, estão dirigentes do Digimais, como é o caso do bispo João Urbaneja, homem de confiança de Edir Macedo, e seu filho, Thiago Urbaneja

Estadão Conteúdo
fonte

Macedo ainda disse que é o mundo que transforma as pessoas em LGBTQIA+ (Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 23, a Operação Miragem, contra supostas fraudes no Banco Digimais. A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 670 milhões contra investigados, como é o caso do líder da Igreja Universal, Edir Macedo, dono do banco.

A suspeita é de que o banco tenha usado fundos de investimentos para maquiar um rombo bilionário. A reportagem buscava o contato com a defesa dos investigados até o fechamento deste texto.

Entre os alvos das buscas, estão dirigentes do Digimais, como é o caso do bispo João Urbaneja, homem de confiança de Edir Macedo, e seu filho, Thiago Urbaneja.

Os executivos do banco Marcelo de Lima Brasil, João Alves de Campos e Rodrigo Ruggero também foram alvos de buscas.

O bispo Edir Macedo não foi alvo de buscas por residir fora do Brasil.

A PF ainda cumpre buscas em endereços de José Roberto Giancoli Filho e Rodrigo Balassiano, donos da ID, gestora dos fundos do Digimais. Eles são suspeitos de ajudar na maquiagem contábil

A Polícia Federal afirma que após Edir Macedo assumir o controle do banco, ele passou a focar em crédito consignado e financiamento de veículos. Houve, segundo a PF, um breve período de crescimento e depois uma "severa" deterioração, com prejuízos expressivos.

Entre 2023 e 2024, então, o banco passou a emitir Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com taxas superiores a 110% do CDI.

Segundo a PF, a emissão dos CDBs atrelada à "posterior decretação de liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro de 2025, evidenciou uma exposição de aproximadamente R$ 600 milhões do Banco Digimais a carteiras de crédito da instituição".

De acordo com investigadores, o banco passou a fazer "sistemática superavaliação de ativos inseridos nos fundos administrados pela corretora ID.

VEJA MAIS

image Gilmar Mendes diz que Mendonça comete 'erro crasso' em tratativa sobre delação de Vorcaro
Gilmar argumentou que o acordo de colaboração premiada deve ser firmado entre o Ministério Público ou a Polícia Federal e o investigado, acompanhado por seus advogados

image Defesa de Jaques Wagner diz que recorreu ao STF para anular busca e apreensão contra senador
Na semana passada, Wagner foi alvo da nona fase da Operação Compliance Zero

Essa manobra, de acordo com a PF, teve o "o escopo de inflar artificialmente o patrimônio do Banco Digimais para viabilizar a emissão desproporcional de títulos de captação consubstancia fortes evidências da prática de gestão fraudulenta e de inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis".

Em maio, o Estadão mostrou que diversos fundos de investimentos do banco haviam sido usados para maquiar prejuízos multimilionários.

Uma dessas operações foi apontada pela própria auditoria independente que o banco é obrigado a contratar para entregar suas demonstrações financeiras ao Banco Central. A holding de Edir Macedo, que controla o banco, comprou R$ 741 milhões das cotas que o Digimais tinha em participação de um Fundo de Direitos Creditórios chamado Hermon.

O Hermon não é dono de um ativo rentável a curto prazo. O fundo comprou o direito a receber uma indenização judicial obtida por herdeiros da antiga Companhia de Mineração e Siderurgia foi encampada - ou seja, teve o seu controle acionário assumido - pela ditadura de Getúlio Vergas, em 1940, no processo de criação da Vale do Rio Doce.

A Justiça Federal do Rio condenou a União a indenizar acionistas - e seus herdeiros legais - em valores atualizados equivalentes a 7 mil ações da Vale. O fundo estima ter R$ 2,2 bilhões a receber. A ação judicial é dos anos 1990 e o cálculo do pagamento gera controvérsia na Justiça, o que pode levar anos a ser resolvido.

Segundo a Polícia Federal, com uso de uma longa teia de fundos da ID adquiriu esses ativos por R$ 71 milhões, mas diversas reavaliações de seu patrimônio inflaram esse valor para R$ 741 milhões.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PF/OPERAÇÃO MIRAGEM/DIGIMAIS/BUSCAS/BLOQUEIO/EDIR MACEDO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

CONSTRUÇÃO CIVIL

Falta de pedreiros desafia canteiros de obras no Pará, diz Sinduscon

Segundo as empresas, migração para a informalidade gera atrasos e aumenta custos de produção no setor regional

23.06.26 8h00

ECONOMIA

Com custo menor, carros elétricos ganham preferência entre motoristas de Belém

Rodar com um carro elétrico pode custar até 80% menos do que manter um veículo a combustão

23.06.26 8h00

DONO DA IGREJA UNIVERSAL

PF cumpre buscas no Digimais e pede bloqueio de R$ 670 mi contra Edir Macedo e investigados

Entre os alvos das buscas, estão dirigentes do Digimais, como é o caso do bispo João Urbaneja, homem de confiança de Edir Macedo, e seu filho, Thiago Urbaneja

23.06.26 7h41

TECNOLOGIA E MERCADO

Tecnologia redefine treinos e transforma experiência de alunos e atletas

Dispositivos vestíveis, gamificação e inteligência de dados tornam o fitness mais personalizado, interativo e eficiente; profissionais e praticantes apontam ganhos na motivação, desempenho e prevenção de lesões

23.06.26 7h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Saiba como trocar eletrodomésticos por Pix, em Belém

Veja como funciona a entrega de geladeiras e fogões, entre outros objetos, no bairro da Condor

17.06.26 21h11

ECONOMIA

IRPF 2026: Receita Federal abre consulta ao 2º lote de restituição ; veja quem recebe primeiro

O segundo lote integra o cronograma regular de restituições deste ano, que passou a contar com quatro pagamentos mensais

22.06.26 10h45

BEM-ESTAR ANIMAL

Comercialização de animais tem novas regras em lei sancionada no Pará; entenda

Nova norma estadual proíbe venda em eventos de rua e exige idade mínima de 120 dias para cães e gatos

17.06.26 14h49

conta de luz

Campanha no Pará oferece desconto na conta de energia e camisa da Copa; saiba como participar

Resíduos recicláveis podem ser trocados por bônus que será convertido em desconto na conta de luz

17.06.26 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda