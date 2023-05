Petrobras tem queda de R$ 84,8 bi em valor de mercado

Desde outubro passado, a Petrobras vem sofrendo queda no valor de mercado, e o volume chegou a R$ 84,8 bi. Esse cálculo desconsidera o pagamento de dividendos a acionistas; ações ordinárias e preferenciais tiveram alta no período. Apesar da queda, os preços das ações subiram no período: as ordinárias tiveram alta de 1,62% desde 28 de outubro, enquanto as preferenciais subiram 3,45%.

A valorização das ações se deve ao pagamento de dividendos da empresa. Logo após o resultado do 2º turno das eleições presidenciais, o valor da estatal no mercado passou de R$ 448,7 bilhões, em 28 de outubro de 2022, para R$ 363,9 bilhões na última sexta- feira (12).

Economistas explicam que quando a empresa distribui a remuneração aos acionistas, ela precisa tirar dinheiro do caixa e, com isso, os preços das ações são ajustados, excluindo o valor dos dividendos.

O levantamento foi feito por Einar Rivero, head comercial da TradeMap, a pedido do site Poder360. Conforme o cálculo, no 1º dia útil depois do 2º turno das eleições, a estatal teve uma desvalorização de R$ 34,2 bilhões, para R$ 414,5 bilhões.

A queda nas ações da empresa na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) se intensificou, quando passou a ser avaliada a R$ 301 bilhões em 14 de dezembro do ano passado. Esse preço foi o menor registrado desde 4 de maio de 2021.

Em termos percentuais, a queda no valor de mercado da Petrobras após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi de 18,9% até 6ª feira (12.mai.2023). O Ibovespa, principal índice da B3, recuou 5,30% no mesmo período.

Recuperação da estatal em 2023

Neste ano de 2023, a Petrobras recuperou parte das perdas. O valor de mercado subiu de R$ 345,9 bilhões em 30 de dezembro para R$ 363,9 bilhões na última sexta-feira (12).

A Petrobras discutirá a metodologia de preços da gasolina e diesel nesta semana. As mudanças precisam do aval da diretoria executiva da estatal. Segundo comunicado, eventuais mudanças “estarão pautadas em estudos técnicos”. Os números mostram uma tendência de piora no valor de mercado da estatal.

O preço do petróleo no mercado internacional indica uma desaceleração da atividade econômica no mundo, potencializada pela economia da China.

A cotação do barril tipo brent está próximo de US$ 75,50. Em 30 de dezembro, valia US$ 85,91. O barril Brent é o valor de referência mundial, usado, inclusive, pela política de preços da Petrobras.

O governo Lula quer que a Petrobras limite os aumentos dos preços dos combustíveis. A expectativa é que, com a nova política de preços, a estatal tenha frustração de receita.

A companhia pretende focar a gestão no investimento do refino e energia renovável. Desde o governo Michel Temer (MDB), destinava-se esforços para tirar o petróleo do subsolo.