Em nova estratégia comercial, presidente da Petrobras promete preços mais baixos

Três meses após assumir o comando da Petrobras, Jean Paul Prates disse, em entrevista ao Globo, ter encontrado uma empresa traumatizada com os problemas do passado, mas que se prepara para voltar a investir em novas áreas, inclusive na transição energética.

A nova estratégia comercial, prestes a ser concluída, tem a promessa de oferecer valor menor ao consumidor do que a política de paridade de importação (PPI), que leva em conta o valor do dólar e do petróleo.

Prates antecipa detalhes da nova estratégia, como a adoção de preços de combustíveis distintos de acordo com cada região e cliente, mas diz que a estatal não vai se desgarrar do mercado internacional.

Segundo o presidente, o debate sobre mudança na política de preços deve ser feito "com sabedoria e calma". "Na campanha, o presidente Lula falou em abrasileirar o preço. Falei várias vezes que a gente tem que se libertar do dogma do PPI", afirmou. Quando perguntado se o preço não vai se descolar do petróleo, Prates disse que "esse mistério vai acabar já. Daqui a pouco a gente vai anunciar".

Ele ainda ressaltou que a estratégia comercial será a "melhor opção para o consumidor". "É não perder aquele cliente. Ser sempre a melhor opção onde quer que você esteja em uma área de influência da refinaria. Ele vai ter preço inexoravelmente mais baixo que o PPI", garante.