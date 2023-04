Governo insiste e elege nomes rejeitados para o Conselho da Petrobras

Nesta quinta-feira, 27, o governo insistiu e usou os seus votos na assembleia de acionistas da Petrobras para levar ao Conselho de Administração 3 nomes rejeitados pela governança da estatal. No total, 8 indicados foram eleitos para o colegiado.

A União, acionista controladora e com maior parte de votos, conseguiu eleger Pietro Adamo Sampaio Mendes, Sérgio Rezende e Efrain Cruz.

No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os três foram considerados inelegíveis pelo Cope (Comitê de Pessoas) e pelo Conselho de Administração. Os pareceres são recomendações aos acionistas e não têm caráter impeditivo.

Pietro e Efrain foram rejeitados pela governança por exercerem cargos no governo, quando a Lei das Estatais e o estatuto da Petrobras vedam a participação de representantes do Executivo no colegiado. Ambos são secretários do Ministério de Minas e Energia.

Rezende foi vedado por integrar a estrutura decisória do PSB, o que é proibido pelo estatuto da Petrobras e pela Lei das Estatais. Em 16 de março, uma decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski abriu caminho para a indicação, mas a área jurídica da Petrobras entendeu que o despacho não muda as vedações do estatuto.

Além de Pietro e Efrain, o governo conseguiu eleger outro secretário do Ministério de Minas e Energia: Vitor Saback, que responde pela pasta de Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Ele havia recebido pareceres favoráveis do Cope e do Conselho de Administração no final de março, antes de ser nomeado para o ministério.

Outro nome do governo também foi eleito: Bruno Moretti, secretário especial de análise governamental da Casa Civil. É economista, com passagem pela liderança do PT no Senado.

Não é a 1ª vez que o governo insiste em indicações para o Conselho de Administração da Petrobras. Apesar de vedações da governança, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elegeu 2 nomes para o colegiado na última gestão.

Leia os novos integrantes do Conselho de Administração da Petrobras:

Pietro Adamo Sampaio Mendes, presidente do colegiado;

Jean Paul Prates;

Efrain Cruz;

Sérgio Rezende;

Vitor Saback;

Bruno Moretti;

José João Abdalla, indicado pelos minoritários;

Marcelo Gasparino, indicado pelos minoritários.