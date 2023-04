Petrobras reduz preço do diesel para distribuidoras em cerca de 10%

Mais uma redução do preço do diesel para as distribuidoras foi anunciada nesta sexta-feira (28) pela Petrobras. Com isso, o valor passa de R$ 3,84 para R$ 3,46 por litro, uma queda de R$ 0,38, ou 9,9%. A medida passa a valer a partir deste sábado (29) e os preços dos demais combustíveis não sofreram alteração.

A última retração para o diesel anunciada pela Petrobras foi no dia 22 de março desde ano. Em nota, a empresa informou que "a redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino".

A Petrobras baliza os valores com base nas flutuações do preço do barril de petróleo no mercado internacional e pelo câmbio. Ambos estão em patamares mais comportados neste início de 2023. Além dos impostos, o preço dos combustíveis é formado pelo lucro de distribuidoras e de revendedoras, junto com o valor cobrado pela Petrobras nas refinarias.