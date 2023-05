Alexandre Silveira ‘esquece’ de convidar presidente da Petrobras para reunião

Com encontro marcado para as 19h desta sexta-feira (5), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), esqueceu de convidar o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para reunião com o conselho deliberativo da estatal.

A coluna do Estadão diz que "a convocação foi feita na última terça por meio de um email enviado pelo gabinete no Ministério de Minas e Energia, sem dizer a pauta do encontro. Conselheiros que perguntaram o motivo ouviram que se tratava de uma ‘apresentação institucional’”.

Ainda segundo o jornal, Prates teria sido informado da reunião por membros do colegiado, composto por representantes da União e escolhidos pelos acionistas minoritários. "Não escondeu a insatisfação. Os dois travaram um duelo pelos nomes do conselho da estatal", acrescenta o jornal.