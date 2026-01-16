Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Petrobras e BNDES recebem 16 propostas no edital do ProFloresta+; seleção sai até junho

Programa foi criado em março de 2025 para remunerar a restauração florestal na Amazônia por meio da venda de créditos de carbono de alta integridade

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Petrobras e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) receberam 16 propostas no primeiro edital do ProFloresta+, programa criado em março de 2025 para remunerar a restauração florestal na Amazônia por meio da venda de créditos de carbono de alta integridade. Segundo a estatal, o número superou a meta inicial, de contratação de cinco projetos de 1 milhão de VCUs (créditos) cada, totalizando 5 milhões de créditos.

Conforme a diretora socioambiental do banco, Tereza Campello, o interesse mostra que "o ProFloresta+ responde a uma demanda concreta por iniciativas de restauração florestal com elevados padrões de integridade", avaliou.

Lançado durante a COP30, em novembro do ano passado, o edital prevê a compra, pela Petrobras, de créditos oriundos de projetos de restauração com espécies nativas no bioma amazônico, firmados em contratos de longo prazo.

As propostas agora passam por avaliação técnica, que inclui requisitos rígidos de integridade ambiental e salvaguardas socioeconômicas. A estatal selecionará aquelas que representarem o menor desembolso pelo volume contratado. Os projetos escolhidos também poderão acessar linhas de financiamento do Fundo Clima, administrado pelo BNDES.

Para a diretora de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Angelica Laureano, o elevado interesse reforça o potencial brasileiro no mercado voluntário de carbono. "Estamos engajados em viabilizar projetos geradores de créditos de alta qualidade e integridade, trazendo benefícios climáticos, socioeconômicos e ambientais para o Brasil", afirmou.

O resultado do certame - vencedores, volumes contratados e valores - será divulgado até o primeiro semestre de 2026.

No horizonte mais amplo, o ProFloresta+ pretende restaurar até 50 mil hectares de áreas degradadas na Amazônia, o que pode gerar cerca de 15 milhões de créditos de carbono e mobilizar mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos.

A iniciativa integra a estratégia BNDES Florestas e atende às metas de descarbonização da Petrobras, criando uma referência em contratos públicos de longo prazo, maior transparência de preços e fortalecimento do mercado voluntário de carbono no País.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PETROBRAS

BNDES

PROFLORESTA+

EDITAL

PROPOSTAS
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

JUSTIÇA

PGR só vai analisar pedido de suspeição de Toffoli se for provocada

Paulo Gonet costuma adotar um procedimento de analisar providências jurídicas apenas mediante a provocação de outros órgãos públicos ou atores da sociedade civil.

16.01.26 20h32

acordo

Lula: Brasil não será só exportador de commodities em acordo Mercosul-UE

Presidente ressalta busca por bens industriais de maior valor agregado e vê aliança como positiva para um mundo democrático

16.01.26 16h12

restauração florestal

Petrobras e BNDES recebem 16 propostas no edital do ProFloresta+; seleção sai até junho

Programa foi criado em março de 2025 para remunerar a restauração florestal na Amazônia por meio da venda de créditos de carbono de alta integridade

16.01.26 15h57

crítica

Lula: bets estão 'tomando conta' do futebol, da publicidade e promovem corrupção

O presidente disse ainda que o BC está tentando fazer com que essas empresas paguem tributos

16.01.26 13h37

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

PREVIDÊNCIA

Reajuste do INSS para aposentados e pensionistas injeta cerca de R$ 220 milhões no Pará

Benefícios acima do mínimo sobem 3,9%, mas correção fica abaixo da inflação oficial do país

14.01.26 7h30

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

TRIBUTOS

Sem desconto de IR para quem recebe até R$ 5 mil, salário ‘cresce’ a partir de janeiro

Isenção e redução do Imposto de Renda em 2026 elevam salário líquido dos trabalhadores

14.01.26 8h00

VIDA FIT

Academias de Belém registram aumento de até 40% na demanda no início de ano

Primeiros dias de 2026 aumentam faturamento com mais matrículas

13.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda