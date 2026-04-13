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Economia

Petrobras anuncia descoberta de hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Campos

Material será analisado em laboratório para caracterizar reservatórios, fluidos e avaliar o potencial da área

O Liberal
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Presença das substâncias foi identificada em um poço exploratório perfurado no setor SC-AP4, no bloco C-M-477 (Divulgação/ Petrobrás)

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (13) a descoberta de hidrocarbonetos em águas profundas do pré-sal da Bacia de Campos, uma das principais áreas produtoras de petróleo do país.

Segundo a companhia, a presença das substâncias foi identificada em um poço exploratório perfurado no setor SC-AP4, no bloco C-M-477. A área está localizada a cerca de 201 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro, em lâmina d’água de 2.984 metros.

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De acordo com a estatal, o intervalo com hidrocarbonetos foi constatado por meio de perfis elétricos, além de indícios de gás e amostras de fluido coletadas durante a perfuração. Esses elementos indicam potencial para a presença de petróleo e gás natural na região.

O material coletado será encaminhado para análises laboratoriais, que devem permitir uma caracterização mais detalhada dos reservatórios e dos fluidos encontrados. Os estudos também irão orientar a avaliação do potencial econômico da área. A Petrobras é a operadora do bloco C-M-477, com participação de 70%, em parceria com a BP, que detém os 30% restantes.

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