Petrobras abre 335 vagas para jovens aprendizes em municípios de seis estados

A Petrobras abriu nesta segunda-feira (24) as inscrições para o segundo ciclo do Programa Petrobras Jovem Aprendiz. Serão oferecidas 335 vagas em municípios de seis estados e do Distrito Federal: Fortaleza (CE); Brasília (DF); São Luís (MA); Betim e Ibirité (MG), Três Lagoas (MS); Angra dos Reis, Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé, Rio de Janeiro e Seropédica (RJ); Porto Alegre (RS) e São José dos Campos (SP).

Podem participar pessoas entre 14 anos e 22 anos e 11 meses completos, que estejam cursando a partir do 5º ano do fundamental ou ter concluído o ensino médio, conforme critérios do curso ofertado e demais requisitos estabelecidos no edital.

O programa oferta cursos profissionalizantes nas áreas de assistente de logística, operador de inspeção de qualidade, assistente administrativo, operador de suporte técnico em Tecnologia da Informação (TI), mecânico de manutenção, pedreiro de edificações e encanador predial.

Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de maio, pelo site https://jobs.kenoby.com/ppja2.

Os aprovados cumprirão jornada de trabalho de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, durante o período de um ano, e terão direito a um salário-mínimo, 13º salário, férias, vale-transporte e plano de previdência complementar opcional.

Os jovens receberão ainda aulas de capacitação e desenvolverão atividades de prática profissional no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e também farão visitas técnicas às instalações da Petrobras.