Pesquisa revela que bares e restaurantes esperam faturar até 47% neste fim de ano

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) apontou que 47% dos empreendedores projetam aumentar o faturamento nos estabelecimentos neste mês de dezembro, sobretudo por conta da movimentação gerada com as confraternizações de fim de ano.

“A pesquisa aqui no Pará nos ajuda a entender a situação do setor. Há uma expectativa de aumento no faturamento neste fim de ano, por causa das festas e confraternizações, tanto que quase metade das empresas esperam ter mais movimento em dezembro, comparado aos últimos meses”, declarou Isabela Lima, presidente da Abrasel no Pará.

Nazareno Alves, empresário e proprietário de um restaurante localizado no centro de Belém, conta que o estabelecimento está recebendo um público muito grande neste último mês do ano. Em um dia comum da semana, como segunda-feira, Nazareno relata que os consumidores preencheram os três andares do restaurante.

“A gente estima que, até agora, houve um aumento de cerca de 25% nos clientes em relação ao ano passado. Também tem muito turista vindo para conhecer Belém neste período de fim de ano”, avalia Alves.

Para dar conta da demanda, Nazareno Alves apostou na contratação de mais 10 funcionários para este período. “É um mês muito bom para a venda, principalmente com o fluxo de dinheiro que circula no mercado por conta do 13º salário”, completa o empresário.

Estabelecimentos apostam em estratégias para atrair clientes

Marcos Vinícius, maître de um dos principais restaurantes da capital, afirma que as expectativas para esta época já foram superadas. As reservas para confraternizações começaram desde o mês passado. “Devido à procura, que está acontecendo desde novembro, não estamos aceitando reservas para o final de semana, apenas de terça a quinta-feira”, ressaltou o funcionário.

O maître pontua que o restaurante reforçou o estoque de suprimentos e a estrutura do local para comportar mais clientes, além de expandir o quadro de profissionais. Uma das estratégias usadas para atrair mais clientes foi oferecer pacotes personalizados para confraternização.

“Nós temos pacotes já elaborados, que incluem opções de bebida, jantares com entrada, prato principal e sobremesa. Outros incluem bebida alcoólica e não bebida alcoólica, então vai muito da vontade do cliente”, enfatiza Marcos Vinicius.

Deivison Costa, sócio proprietário de uma cervejaria e um gastrobar, ressalta que dezembro é um mês naturalmente movimentado, mas, especificamente neste ano, ele acredita que as pessoas estão optando por confraternizar em casa para poupar dinheiro. “Ainda tem muita gente segurando dinheiro ou gastando o décimo terceiro [salário] com outras prioridades”, avaliou.

Costa revela que também investiu no abastecimento dos estoques da empresa e procurou novas táticas para impulsionar o faturamento, como realizar festas temáticas de Natal.

Já Fernando Soares, assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará (SHRBS), diz que a maioria dos associados da entidade relatou aumento no faturamento nesta época.

“A gente acredita que até o final do ano ou metade de janeiro vão ter muitas confraternizações sendo realizadas, principalmente de lojas de comércio, que geralmente fazem depois do ano novo, por conta das vendas. Então acredito que vai ser realmente um ano muito bom para o setor de bares e restaurantes”, conclui.