Pesquisa mostra preço de transportes no feriado de Corpus Christi

Os paraenses que escolherem passar o feriado de Corpus Christi desta quinta-feira (3) fora de suas cidades poderão enfrentar preços altos nas passagens. Mesmo com as restrições ainda impostas pela pandemia da covid-19, muitas pessoas podem viajar a partir desta quarta-feira (2), véspera do feriado.

Um levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostra que, entre os principais balneários do Pará, as passagens intermunicipais mais caras, segundo o Dieese, são para Tucuruí, sendo R$ 95 o transporte diurno e R$ 103 o noturno. Em seguida: Marabá (R$ 90); Cametá (R$ 57 com travessia); Bragança (R$ 47,50); Salinas (R$ 47,50); Capanema (R$ 38); São Caetano de Odivelas (R$ 27); Colares (R$ 25,50); Vigia (R$ 22,50); Castanhal (R$ 15); e Mosqueiro (R$ 12 em uma empresa privada e R$ 5,80 pela Prefeitura). Esses preços foram pesquisados na segunda-feira (31) e na terça (1º).

O último reajuste do transporte intermunicipal foi autorizado pelo governo do Estado, por meio da Resolução da Arcon/PA nº 06/2019, de 29 de novembro de 2019, e publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.043, de 2 de dezembro do mesmo ano. Quanto ao último reajuste na passagem urbana para Mosqueiro, este foi autorizado pela Prefeitura de Belém em 31 de maio de 2019, quando o valor da passagem passou de R$ 5,30 para R$ 5,80.

Em relação ao mesmo feriado do ano passado, apenas o transporte rodoviário interestadual está mais caro, com reajuste médio de 4,10%. A variação foi autorizada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), em 23 de fevereiro de 2021.

Para quem vai pegar a estrada em carro particular, os custos para este feriado de Corpus Christi também são "preocupantes", de acordo com o órgão, e estão bem maiores que no mesmo período do ano passado. Estudos do Dieese, com base em pesquisas da Agência Nacional de Petróleo (ANP) efetuadas no ultimo final de semana, mostram que o litro da gasolina estava sendo comercializado a uma média de R$ 5,729, variando entre R$ 5,430 e R$ 5,899; o litro do óleo diesel (S-10) estava custando, em média, R$ 4,874, podendo variar de R$ 4,580 a R$ 5,199; e o litro do etanol custava cerca de R$ 5,330, sendo o menor preço R$ 4,829 e o maior R$ 5,799.